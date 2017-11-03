Летчики ВВО уничтожили «танки» противника в Хабаровском крае

Летчики отработали комплекс мероприятий по аэронавигации, пилотированию по заданному маршруту, уклонению от средств ПВО условного противника.
«Летчики совершенствовали свои навыки в выполнении элементов сложного пилотажа на малых и средних высотах, полетах на максимальную дальность, а также осуществили проход над аэродром, отрабатывая посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также экипажи провели воздушную разведку, обнаружили мобильные цели, имитирующие танки условного противника и уничтожили их электронными пусками.