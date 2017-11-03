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03:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Летчики ВВО уничтожили «танки» противника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошли учения для экипажей истребителей Су-34. Эти бомбардировщики в конце прошлого месяца поступили на вооружение в смешанное авиационное соединение ВВО, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу округа.

Летчики отработали комплекс мероприятий по аэронавигации, пилотированию по заданному маршруту, уклонению от средств ПВО условного противника.

«Летчики совершенствовали свои навыки в выполнении элементов сложного пилотажа на малых и средних высотах, полетах на максимальную дальность, а также осуществили проход над аэродром, отрабатывая посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также экипажи провели воздушную разведку, обнаружили мобильные цели, имитирующие танки условного противника и уничтожили их электронными пусками.

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