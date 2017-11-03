Приморцы снова смогут получить американские визы

Американские консульства в России возобновили выдачу неиммигрантских виз. Это коснулось, в том числе, и Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В России возобновилась выдача американских неиммиграционных виз. Консульства США вновь начали оформлять документы для въезда в Штаты. Не осталось в стороне и генеральное консульство во Владивостоке. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на посольство США в Москве. Впрочем, пока визы приморцам выдаются с ограничениями. Разрешение на въезд могут получить только те граждане, которым не нужно проходить собеседование. И, пожалуй, самое важное условие — с момента истечения срока действия предыдущей визы не должно пройти больше года.

Представители генконсульства США во Владивостоке пообещали позже прокомментировать ситуацию с выдачей виз в регионе. По словам представителей учреждения, такой порядок действует с начала осени.