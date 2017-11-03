Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В Петербурге из торгового комплекса госпитализировали 31 человека
Летевший из Москвы самолет экстренно сел на территории Украины
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: в Донбассе ликвидирован наемник ВСУ из Грузии
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Анджелина Джоли помолвлена и готовится к свадьбе
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Кадры: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
04:23 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае должностных лиц хотят штрафовать за молчание о пожарах

Проект федерального закона об ужесточении взысканий получил предварительное одобрение в парламенте региона.

Должностным лицам Хабаровского края в скором времени, вероятно, придётся заплатить из собственного кармана за бездействие, связанное с пожарной опасностью в лесах. Соответствующий федеральный законопроект получил одобрение на заседании постоянного комитета регионального парламента по законности, правопорядку и общественной безопасности: авторы документа предлагают ввести для глав поселений штрафные санкции.

Инициативу депутатам представила заместитель председателя комитета Елена Ларионова. Она уточнила, что законопроект создан по поручению заместителя председателя правительства России Александра Хлопонина, которое он дал в декабре прошлого года после селекторного совещания с губернаторами, посвященного итогам пожароопасного сезона.

«Проект федерального закона предусматривает взыскание административного штрафа с должностных лиц уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае непредставления или несвоевременного представления сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах либо представления недостоверных сведений или представления их не в полном объёме в федеральный орган исполнительной власти», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Елена Ларионова отметила, что депутаты получили положительный отзыв на законопроект в региональном управлении МЧС. В правительстве края его также предварительно одобрили.

«Мы все с вами понимаем, насколько важен этот шаг. Даже сегодня улицы Хабаровска затянуты дымом, и очевидно, что ответственные за это люди должны нести более весомое наказание, чем существующее. На должностных лиц, которые не исполняют свои обязанности, налагаются конкретные штрафы — тогда как раньше это были только служебные взыскания», — рассказала заместитель председателя комитета.

Она подчеркнула, что бездействие в случае с пожарной опасностью приносит особенно масштабный вред: выгорают посевные площади, огонь подступает к населённым пунктам, а порой добирается и до домов. Елена Ларионова добавила, что законопроект содержит в себе определённый перечень лиц, которым придётся расстаться с деньгами в случаях, установленных нормативной базой.

«Спасатели утверждают, что смогли бы предотвратить множество пожаров, своевременно получив информацию. Поэтому для нас, жителей Хабаровского края, этот проект федерального закона очень важен и необходим», — сказала она.

Штраф, предусмотренный документом, составит от трёх до пяти тысяч рублей. После того, как инициатива получит оценку в российских регионах, её рассмотрят депутаты Государственной Думы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Владимир Путин сведёт Миклушевского и Тарасенко
Глава Минприроды России: тигра-убийцу из Хабаровского края не застрелят
СБУ заявила о задержании на Украине двух россиян
СМИ: сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор
Суд арестовал счета экс-главы «Почты России»
Собчак ответила Кадырову на призыв захоронить Ленина
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
Россияне стали оптимистичнее оценивать свои финансы
Самый дорогой в мире виски оказался поддельным
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь