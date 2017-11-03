В Хабаровском крае должностных лиц хотят штрафовать за молчание о пожарах

Должностным лицам Хабаровского края в скором времени, вероятно, придётся заплатить из собственного кармана за бездействие, связанное с пожарной опасностью в лесах. Соответствующий федеральный законопроект получил одобрение на заседании постоянного комитета регионального парламента по законности, правопорядку и общественной безопасности: авторы документа предлагают ввести для глав поселений штрафные санкции.

Инициативу депутатам представила заместитель председателя комитета Елена Ларионова. Она уточнила, что законопроект создан по поручению заместителя председателя правительства России Александра Хлопонина, которое он дал в декабре прошлого года после селекторного совещания с губернаторами, посвященного итогам пожароопасного сезона.

«Проект федерального закона предусматривает взыскание административного штрафа с должностных лиц уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае непредставления или несвоевременного представления сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах либо представления недостоверных сведений или представления их не в полном объёме в федеральный орган исполнительной власти», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Елена Ларионова отметила, что депутаты получили положительный отзыв на законопроект в региональном управлении МЧС. В правительстве края его также предварительно одобрили.

«Мы все с вами понимаем, насколько важен этот шаг. Даже сегодня улицы Хабаровска затянуты дымом, и очевидно, что ответственные за это люди должны нести более весомое наказание, чем существующее. На должностных лиц, которые не исполняют свои обязанности, налагаются конкретные штрафы — тогда как раньше это были только служебные взыскания», — рассказала заместитель председателя комитета.

Она подчеркнула, что бездействие в случае с пожарной опасностью приносит особенно масштабный вред: выгорают посевные площади, огонь подступает к населённым пунктам, а порой добирается и до домов. Елена Ларионова добавила, что законопроект содержит в себе определённый перечень лиц, которым придётся расстаться с деньгами в случаях, установленных нормативной базой.

«Спасатели утверждают, что смогли бы предотвратить множество пожаров, своевременно получив информацию. Поэтому для нас, жителей Хабаровского края, этот проект федерального закона очень важен и необходим», — сказала она.