Миклушевский: Я получил ценный и важный опыт на посту губернатора Приморья

«Когда мне предложили работу губернатором, для меня это был сложный вызов. Сложный регион. У меня до этого не было опыта руководства регионом, в этом смысле я благодарен за то, что я его получил. Это очень ценный и важный опыт. Я очень благодарен президенту за те слова, которые мы все от него услышали, что мы все остаемся членами его команды, что мы будем иметь возможность общаться. Естественно, мы понимаем, что команда состоит из разных людей, которые работают на разных постах. Мы сейчас будем работать на других должностях», — сказал Миклушевский.