Миклушевский: Я получил ценный и важный опыт на посту губернатора Приморья

Владивосток, 3 ноября, PrimaMedia.
Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский после встречи президента РФ Владимира Путина с 10 бывшими губернаторами признался, что получил ценный и важный опыт на посту руководителя региона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.
«Когда мне предложили работу губернатором, для меня это был сложный вызов. Сложный регион. У меня до этого не было опыта руководства регионом, в этом смысле я благодарен за то, что я его получил. Это очень ценный и важный опыт. Я очень благодарен президенту за те слова, которые мы все от него услышали, что мы все остаемся членами его команды, что мы будем иметь возможность общаться. Естественно, мы понимаем, что команда состоит из разных людей, которые работают на разных постах. Мы сейчас будем работать на других должностях», — сказал Миклушевский.
Напомним, что Владимир Путин в четверг, 2 ноября, встретился в
Отставку главы региона Владимира Миклушевского президент РФ Владимир Путин принял 4 октября. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт». Миклушевский объяснил уход кадровой ротацией. В конце октября он был удостоен звания «Хранитель Земли» Всемирного фонда дикой природы (WWF) за увеличение площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в крае.