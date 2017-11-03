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04:33 (мск), источник: ДЕЙТА

Белорусскую технику будут собирать в Приморье

Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел рабочую встречу в Москве с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Игорем Петришенко, сообщает Deita. ru со ссылкой на краевую администрацию.

Летом этого года в ходе Четвертого форума регионов России и Беларуси Приморский край и республика подписали план совместных мероприятий на 2018−2021 годы. Он включает в себя обмен опытом, делегациями, организацию миссий деловых кругов, совместные заседания по вопросу укрепления торгово-экономических связей, содействие привлечению инвестиций на территории, продвижению экспортной продукции Приморья на рынок Республики Беларусь и другие мероприятия.

Поздравив Андрея Тарасенко с назначением на должность главы региона, дипломат выразил готовность к дальнейшей работе по укреплению сотрудничества территорий.

«Мы готовы к сотрудничеству по всем сферам. Несмотря на то, что находимся в разных частях континента, считаем, что расстояние не должно препятствовать нашему взаимодействию, потому что потенциал его огромнейший. Рассчитываем в рамках утвержденного плана увеличить товарооборот между Приморьем и Беларусью до максимального, который был в 2013 году, — 30 миллионов рублей, и что наше сотрудничество будет набирать обороты», — подчеркнул Игорь Петришенко.

Врио Губернатора Приморья поделился с собеседником планами развития края, отметив, что ставку делает на сельское хозяйство, а республика в этом достигла серьезных успехов.

Одна из идей, которую озвучил Андрей Тарасенко, — создать в регионе сборочное производство белорусской техники для использования, в первую очередь, в сельском хозяйстве, а также дорожно-строительной, лесозаготовительной, погрузочной и других ее видов.

«Мы готовы предоставить площадку для сборки, поддержать производство субсидиями. Лучше, чтобы техника собиралась в крае, а не везти ее откуда-то», — отметил он.

Посол Беларуси ответил, что такое предприятие могло бы стать первым на Дальнем Востоке.

«Спасибо за такое предложение, мы обязательно предметно его отработаем, просчитаем экономику. Будем исходить из ваших потребностей, сельхозтоваропроизводители должны их назвать. Кроме того, важно, чтобы подобный проект попадал под федеральные и региональные субсидии, поскольку если нет субсидирования, финансовой поддержки из местного бюджета, мы просто будем неконкурентоспособными. Для организации такого рода сборочных производств нужна потребность не менее чем в 500 тракторов ежегодно, в качестве предложения — можно привлекать и другие регионы Дальнего Востока», — обозначил дипломат.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что заинтересованной стороной в этом вопросе мог бы выступить и соседний Китай.

Игорь Петришенко добавил, что будут также рассмотрены возможности работы в рамках режима ТОР, получения субсидии Минпромторга, что могло бы привести к удешевлению конечной продукции для потребителей. Посол отметил, что для Приморья будет подготовлена презентация по номенклатуре продукции, которая могла бы быть использована в крае, в том числе автобусам для организации общественных перевозок.

«Если нужно, можно в разделы плана совместных действий добавить пункты. Мы также готовы организовать бизнес-миссию в Приморью по различным направлениям, делиться успешными проектами», — подчеркнул Игорь Петришенко.

Участники встречи обсудили еще целый ряд вопросов, касающихся развития агропромышленного комплекса Приморья. Андрей Тарасенко заявил о готовности завозить скот из Беларуси, в перспективе, с развитием в крае зверохозяйств, отправлять произведенные шкуры в республику для изготовления меховых изделий, а также вести переговоры о строительстве жилья эконом-класса, создании потребительских кооперативов и даже совместной разработке вольфрамовых месторождений в Приморье.

Посол Республики Беларусь, в свою очередь, предложил Приморью участвовать в ежегодной международной сельскохозяйственной выставке «Белагро».

Михаил Грач.

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