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05:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Еще один глава департамента уволен в Приморье

Директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин уволен по собственному желанию, сообщает Deita. ru.

Источник: AP 2017

Валентин Дмитриевич Басаргин возглавлял ведомство с 2013 года. С 3 ноября 2017 года он уволен по собственному желанию.

Как пояснили в департаменте гражданской службы и кадров Приморского края, до назначения нового руководителя обязанности главы департамента будут возложены на его заместителя Валерия Максунова.

Напомним, ранее врио губернатора Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора. Им стал Алексей Немков, ранее занимавший должность заместителя генерального директора «Росморпорта».

Алексей Немков будет курировать вопросы строительства, стройнадзора, земельных и имущественных отношений.

Михаил Грач.

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