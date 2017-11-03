Еще один глава департамента уволен в Приморье
Директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин уволен по собственному желанию, сообщает Deita. ru.
Директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин уволен по собственному желанию, сообщает Deita. ru.
Валентин Дмитриевич Басаргин возглавлял ведомство с 2013 года. С 3 ноября 2017 года он уволен по собственному желанию.
Как пояснили в департаменте гражданской службы и кадров Приморского края, до назначения нового руководителя обязанности главы департамента будут возложены на его заместителя Валерия Максунова.
Напомним, ранее врио губернатора Андрей Тарасенко назначил нового
Алексей Немков будет курировать вопросы строительства, стройнадзора, земельных и имущественных отношений.
Михаил Грач.