Еще один глава департамента уволен в Приморье

Валентин Дмитриевич Басаргин возглавлял ведомство с 2013 года. С 3 ноября 2017 года он уволен по собственному желанию.

Как пояснили в департаменте гражданской службы и кадров Приморского края, до назначения нового руководителя обязанности главы департамента будут возложены на его заместителя Валерия Максунова.