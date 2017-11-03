Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным на саммите АТЭС

Источник: РИА Новости

«Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным … это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Саммит лидеров АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября, президенты России и США примут в нем участие.

Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос о встрече Путина с Трампом пока не решен. «Это еще не определено, если определится, мы об этом объявим», — сказал он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщал, что ясности о переговорах президентов России и США на саммите АТЭС пока нет.