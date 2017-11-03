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05:59 (мск), источник: РИА Новости

Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным на саммите АТЭС

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС.

Источник: РИА Новости

«Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным … это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

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Саммит лидеров АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября, президенты России и США примут в нем участие.

Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос о встрече Путина с Трампом пока не решен. «Это еще не определено, если определится, мы об этом объявим», — сказал он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщал, что ясности о переговорах президентов России и США на саммите АТЭС пока нет.

Ранее Трамп и Путин встречались в июле на полях саммита G20 в Германии.

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