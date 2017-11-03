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06:09 (мск), источник: Newslab.ru

Сергей Ерёмин рассказал на КРЯККе про свой любимый роман

В Красноярске 2 ноября стартовала XI Красноярская ярмарка книжной культуры.

В Красноярске 2 ноября стартовала XI Красноярская ярмарка книжной культуры. В торжественном открытии ярмарки приняли участие и.о. председателя правительства края Виктор Томенко, первый заместитель председателя Законодательного собрания Алексей Клешко, глава Красноярска Сергей Ерёмин.

Обращаясь к участникам и гостям КРЯКК, Сергей Ерёмин от имени всех жителей Красноярска поблагодарил Фонд Михаила Прохорова и лично соучредителя Фонда Ирину Прохорову за вклад в культурную жизнь краевой столицы.

«Большое спасибо за то, что ярмарка книжной культуры проводится в дни осенних каникул. КРЯКК наполнена различными интересными мероприятиями, и ребятишки с радостью участвуют в мастер-классах, встречаются с писателями», — сказал мэр.

Главная тема ярмарки текущего года — «Наука и культура». По мнению организаторов КРЯКК, размышления о взаимодействии науки и культуры помогут объединить писателей, учёных, научных деятелей, художников и издателей. Причём не только из России, но и из зарубежных стран: Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Исландии, Финляндии и Нидерландов.

На ярмарке представлена продукция порядка 200 издательств, авторы многих книг лично презентуют свои произведения читателям.

«Во всём мире дети любят страшилки, российские дети — не исключение. Честно — я удивлена такой масштабной выставке. Побывать здесь, в России, было моей мечтой и я рада, что именно в Сибири, в Красноярске, смогу рассказать о своём творчестве. Уверена, чтобы повышать интерес к чтению — нужно публиковать книги, которые захватывают воображение читателя. А детские книги должны не только развлекать, но и обучать. Именно этой теме будет посвящён мой мастер-класс», — рассказала исландский писатель Хильдур Кнутсдоттир.

Уже в первый день работы ярмарку посетили сотни красноярцев, и буквально каждый был готов подтвердить: КРЯКК — одно из самых ожидаемых и любимых событий города.

«С книжной ярмаркой у нас связана совершенно особая семейная традиция. Каждый год мы с сыном приходим сюда, чтобы познакомиться и пообщаться с современными авторами, а по окончании встречи просим подписать для нас книжку. В доме у нас даже есть отдельная полка, на которой стоит подборка изданий с автографами. Знаете, всегда приятно взять такую книгу, потому что тогда фамилия автора “оживает”: в голове рождается воспоминание о личности и таланте, с которым ты имел уникальную возможность познакомиться», — поделилась красноярка Евгения.

Красноярка Марина пришла на выставку вместе со своим внуком Севой: «Сейчас школьные каникулы и очень здорово, что можно несколько дней посвятить этому событию, вместе с ребёнком выбрать понравившиеся книжки, познакомиться с новой литературой, стать участниками научного боя и интерактивной лекции об изобретениях. Я бы сказала, что книжная ярмарка для детей — это развлечение с пользой, а для взрослых — это новые впечатления и открытия. Уже приобрела целый пакет книжек, так что будет, чем заняться долгими зимними вечерами».

Значительную часть XI Красноярской ярмарки книжной культуры занимает детское пространство. По словам одного из организаторов детской программы Юлианны Позолотиной, в этом году для юных читателей подготовлены особенные сюрпризы: «Детская программа превратилась в своеобразный интерактивный навигатор: каждый ребёнок может стать участником творческого перфоманса, в форме игры сможет осознать, какую роль занимает в мире, как взаимодействует со сверстниками. То есть это некий психологический эксперимент. Каждая площадка для детей предполагает различные виды активности. Например, на нашей площадке — творческого объединения “Твори гора” — мы вместе с ребятами попробуем создать анимационные иллюстрации к книге».

Делясь своими впечатлениями о книжной ярмарке, Сергей Ерёмин отметил:

«Я обязательно в выходные приду сюда с семьей, потому что на ярмарке очень много детской литературы, причем для самых различных возрастов. Одно из моих любимых произведений — роман Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы». Он сложный, неоднозначный, очень многоплановый. Из современной литературы в последнее время читаю много книг по менеджменту и экономике, но для души совсем недавно закончил читать роман Евгения Водолазкина «Авиатор», буквально несколько страниц осталось до окончания произведения Бориса Акунина «Между Европой и Азией. Семнадцатый век».

Напомним, XI Красноярская ярмаркя книжной культуры работает до 6 ноября включительно.

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