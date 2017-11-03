Экс-губернатор Виктор Толоконский планирует продолжить работать в Новосибирске
Толоконский отметил, что не намерен возвращаться в Красноярский край, где до нынешнего года занимал пост губернатора, об этом сообщает ТАСС.
Толоконский отметил, что не намерен возвращаться в Красноярский край, где до нынешнего года занимал пост губернатора, об этом сообщает ТАСС.
64-летний политик подчеркнул, что не собирается становиться пенсионером, а готов работать в родном для себя Новосибирске.
«Я еще в процессе и пока не скажу, что проявляю
Чиновник не планирует открывать собственный бизнес — его опыт может быть задействован на руководящих должностях в уже существующих компаниях.
«У меня Красноярск и все, что с ним связано, вызывает только теплые воспоминания, но я вряд ли смог бы там сейчас работать. Судите сами: вот ты был губернатором, ушел в отставку. Невозможно быстро отвлечься от политики и не замечать решений уже обновленной власти. Это очень сложно, практически невозможно, именно поэтому с Красноярском у меня не может быть никаких планов на будущее», — поделился Толоконский.
Напомним, в конце сентября Виктор Толоконский ушел с поста губернатора Красноярского края, который занимал с 2014 года.
Виктор Толоконский родился в 1953 году в Новосибирске, окончил Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «экономист». С 1996 года — мэр Новосибирска, с 2000 — губернатор Новосибирской области. В 2010 стал полпредом Президента в Сибирском федеральном округе, после был уволен с поста полпреда и назначен врио губернатора Красноярского края. В сентябре 2014 года Толоконский набрал на выборах губернатора более 63% голосов, победив в первом туре.