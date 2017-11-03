Экс-губернатор Виктор Толоконский планирует продолжить работать в Новосибирске

64-летний политик подчеркнул, что не собирается становиться пенсионером, а готов работать в родном для себя Новосибирске.

«Я еще в процессе и пока не скажу, что проявляю какую-то активность и строю планы. Правильней будет сказать, что я сейчас открыт для самых различных предложений. Я еще полон сил, не растерял способностей принимать ответственные и сложные решения, могу еще быть полезным в самых разных делах — бизнес-проектах и на государственной службе», — пояснил Толоконский.

Чиновник не планирует открывать собственный бизнес — его опыт может быть задействован на руководящих должностях в уже существующих компаниях.

Экс-губернатор намерен вернуться в работу после непродолжительного отпуска. Толоконский признался, что не считает себя пенсионером, несмотря на солидный возраст. Кроме того, чиновник добавил, что не собирается возвращаться в Красноярский край.

«У меня Красноярск и все, что с ним связано, вызывает только теплые воспоминания, но я вряд ли смог бы там сейчас работать. Судите сами: вот ты был губернатором, ушел в отставку. Невозможно быстро отвлечься от политики и не замечать решений уже обновленной власти. Это очень сложно, практически невозможно, именно поэтому с Красноярском у меня не может быть никаких планов на будущее», — поделился Толоконский.

Напомним, в конце сентября Виктор Толоконский ушел с поста губернатора Красноярского края, который занимал с 2014 года.