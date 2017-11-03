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07:35 (мск), источник: PROUFU.ru

Сохранение башкирского языка обойдется в сотни миллионов рублей — Рустэм Хамитов

Об этом глава Башкирии заявил на совместном заседании Совета по укреплению межнационального согласия и Ассамблеи народов Башкортостана.

2 ноября в Конгресс-холле Рустэм Хамитов провёл совместное заседание Совета при Главе Республики Башкортостан по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и Совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан.

В нём приняли участие духовные лидеры, депутаты Госсобрания, руководители силовых структур, представители национально-культурных объединений, деятели науки и образования, спорта, культуры и искусства, печати и СМИ, общественные деятели.

Хамитов сообщил о подписании указа о мерах по развитию государственных языков и языков республики, согласно которому Правительству Башкирии поручено до 1 февраля 2018 года разработать и утвердить госпрограмму по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Башкирии с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык» и «Родные языки», а также создать Фонд по сохранению и развитию башкирского языка.

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Глава Башкирии отметил, что затраты на перечисленные направления будут значительными.

— Оно (финансирование — прим.авт.) будет исчисляться суммами, превышающими сотни миллионов рублей. В частности, гранты Главы республики — минимум 50 миллионов рублей. Наполнение Фонда тоже будет в размере около 50 миллионов рублей, это только стартовая цифра. Программа по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Республики Башкортостан будет существенно превышать цифру 100 миллионов рублей.

Рустэм Хамитов пояснил, что это является настоящим прорывом в части финансирования данного направления — субсидирование увеличивается в десятки раз.

Также глава Башкирии упомянул и о профкадрах для преподавания родных языков. При этом он призвал присутствующих осваивать соцсети и использовать в работе сетевые проекты.

— Сегодня родным языкам обучают почти 9 тысяч специалистов. Эта цифра касается всех уровней — детские сады, школы, профессиональное образование. Нам важен и ценен каждый педагог в этой сфере. Нужно системно заниматься повышением их квалификации, научно-методической поддержкой силами педагогического университета, Института развития образования.

При этом Хамитов заявил, что в забвении родных языков есть вина и семьи, в которой перестают использовать родной язык.

— Если в семье не говорят на родном языке, не смотрят телевидение на родном языке, не выписывают газет и журналов на родном языке, детей не водят на спектакли и концерты, которые идут на родном языке, кто в этом виноват? Почему вся ответственность перекладывается на органы власти или общественность? Семья, работа в семье — вот что предстоит нам с вами активизировать.

Глава республики напомнил и о конфликтах, имеющих межнациональную окраску, которые обычно случаются в «увеселительных» заведениях. По словам Хамитова, каждый из них вызывает острую реакцию в социальных сетях, экстремистские комментарии в которых недопустимы.

Напомним, башкирская общественность вышла на митинг в защиту башкирского языка 16 сентября. По предварительным подсчетам, в нем приняли участие не менее 2 тысяч человек. Помимо требования вернуть обязательное изучение башкирского языка в школах, митингующие выступили за отставку главы республики Рустэма Хамитова и прокурора Андрея Назарова. Вскоре нескольких организаторов несогласованного с властями мероприятия приговорили к штрафам. 21 сентября состоялся второй митинг за отставку главы республики, проходивший перед Домом профсоюзов. По данным организаторов, в нем приняли участие не меньше 500 человек, в результате на организаторов были составлены протоколы и выписаны штрафы, а ведущий был арестован полицией.

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