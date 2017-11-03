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07:32 (мск), источник: VN.ru

Путин поблагодарил Городецкого на встрече с экс-губернаторами

В Кремле состоялась встреча президента РФ с экс-губернаторами, ушедшими в отставку осенью 2017 года. Среди 11 экс-глав регионов был и бывший руководитель Новосибирской области Владимир Городецкий.

«Я хотел с вами встретиться, чтобы поблагодарить за работу, которую вы проделали. Кто-то работал дольше, кто-то поменьше, но все вы работали в сложных условиях», — заявил Владимир Путин в начале беседы с губернаторами-отставниками.

По словам президента РФ, условия, в которых работали бывшие руководители субъектов федерации, были «не сахар». «Но вам удалось ситуацию сохранить, стабилизировать — непростая была задача, и социально-экономическую задачу, и в целом сделали все, что было в ваших силах, для того, чтобы минимизировать внешние негативные воздействия, — сказал Путин. — Кто-то, я знаю, уже давно просил сменить его на этом посту, кто-то давно, достаточно долго работал, кто-то уже сам хотел поменять место работы — по-разному. Во всяком случае, я хотел бы главное подчеркнуть: каждый из вас на своем месте сделал максимум возможного для того, чтобы сохранить, стабилизировать и создать условия для дальнейшего развития регионов».

Затем Владимир Путин пообещал, что на всех 11 губернаторов, ушедших в отставку осенью 2017 года, подготовлены документы к государственным наградам за конкретную работу в регионах.

«Второе — это дальнейшее развитие: кадровый потенциал и так называемая преемственность, — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля. — Очень вас прошу оказать содействие, помощь, поддержку людям, которые пришли на ваши места. Это, как правило, молодые люди, начинающие свою работу в таком высоком качестве. Вы, наверное, уже заметили, у всех них горят глаза, все стремятся к тому, чтобы себя реализовать, показать все, на что они способны. Но при всем этом никогда не мешало знать и чувствовать, что было сделано до них, в каких условиях это делалось и где наиболее перспективные области развития регионов. Они, конечно, сами должны дерзать, сами должны искать. Но имеющийся у вас опыт, потенциал, если бы хотя бы частично удалось передать, я был бы очень вам благодарен».

В завершение встречи президент выразил надежду, что сможет поздравить экс-губернаторов с Новым годом на приеме в Кремле. «Я всех вас в конце года вместе с женами приглашаю на кремлевский прием, и всех остальных коллег, которые оставили места работы в качестве руководителей регионов, мы тоже пригласим», — подытожил Владимир Путин.

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