Путин поблагодарил Городецкого на встрече с экс-губернаторами

«Я хотел с вами встретиться, чтобы поблагодарить за работу, которую вы проделали. Кто-то работал дольше, кто-то поменьше, но все вы работали в сложных условиях», — заявил Владимир Путин в начале беседы с губернаторами-отставниками.

По словам президента РФ, условия, в которых работали бывшие руководители субъектов федерации, были «не сахар». «Но вам удалось ситуацию сохранить, стабилизировать — непростая была задача, и социально-экономическую задачу, и в целом сделали все, что было в ваших силах, для того, чтобы минимизировать внешние негативные воздействия, — сказал Путин. — Кто-то, я знаю, уже давно просил сменить его на этом посту, кто-то давно, достаточно долго работал, кто-то уже сам хотел поменять место работы — по-разному. Во всяком случае, я хотел бы главное подчеркнуть: каждый из вас на своем месте сделал максимум возможного для того, чтобы сохранить, стабилизировать и создать условия для дальнейшего развития регионов».

Затем Владимир Путин пообещал, что на всех 11 губернаторов, ушедших в отставку осенью 2017 года, подготовлены документы к государственным наградам за конкретную работу в регионах.

«Второе — это дальнейшее развитие: кадровый потенциал и так называемая преемственность, — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля. — Очень вас прошу оказать содействие, помощь, поддержку людям, которые пришли на ваши места. Это, как правило, молодые люди, начинающие свою работу в таком высоком качестве. Вы, наверное, уже заметили, у всех них горят глаза, все стремятся к тому, чтобы себя реализовать, показать все, на что они способны. Но при всем этом никогда не мешало знать и чувствовать, что было сделано до них, в каких условиях это делалось и где наиболее перспективные области развития регионов. Они, конечно, сами должны дерзать, сами должны искать. Но имеющийся у вас опыт, потенциал, если бы хотя бы частично удалось передать, я был бы очень вам благодарен».