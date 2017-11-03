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07:35 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Владимир Путин поздравил жителей региона с Днем народного единства

Президент РФ направил в адрес губернатора Хабаровского края телеграмму.

Источник: AP 2017

Президент России Владимир Путин направил в адрес губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта правительственную телеграмму, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

 — Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания, созидать великую державу. И сегодня приверженность этим непреходящим ценностям и идеалам делает нас сильнее, придает уверенность во всех начинаниях — во имя успехов и благополучия России. Желаю Вам всего самого доброго, — говорится в телеграмме.

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