Владимир Путин поздравил жителей региона с Днем народного единства

— Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания, созидать великую державу. И сегодня приверженность этим непреходящим ценностям и идеалам делает нас сильнее, придает уверенность во всех начинаниях — во имя успехов и благополучия России. Желаю Вам всего самого доброго, — говорится в телеграмме.