Глава Новоуральского УЖК угрожает горожанам в Интернете

Помощник депутата пишет на личной странице в соцсети «ВКонтакте»: «Я придумал, что я с тобой сделаю. Я твои оплаты аннулирую за последние полгода, а потом дело коллекторам уйдет. Это при условии, если у тебя реального долга нет. А если есть — то сразу уйдет. Завтра займусь».

Новоуральцы утверждают, что помощник депутата устраивает беспредел с августа: «Господа, это не фейк. Это наш реальный пример допуска к власти быдла. Весь август (может, и раньше) был пиар, т.к. он продвигался сам в депутаты. В нашем паблике ВК постоянно от его лица мат и оскорбления в сторону простых жителей. Почитайте посты в паблике и уже оговоренном выше “Подслушано”. Вот, видимо, нет никакой управы. Про УЖК “Новоуральская” отдельная история, т.к. являются монополистами в городе и творят, что хотят».