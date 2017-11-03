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08:12 (мск), источник: ЕАН

Глава Новоуральского УЖК угрожает горожанам в Интернете

Помощник депутата думы НГО Ирены Ислентьевой, глава УЖК «Новоуральская» Максим Агапов угрожает горожанам в Интернете.

Скриншотами с угрозами пользователи поделились в группе «Инцидент Екатеринбург».

Помощник депутата пишет на личной странице в соцсети «ВКонтакте»: «Я придумал, что я с тобой сделаю. Я твои оплаты аннулирую за последние полгода, а потом дело коллекторам уйдет. Это при условии, если у тебя реального долга нет. А если есть — то сразу уйдет. Завтра займусь».

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Сам Агапов заявляет, что УЖК «Новоуральская» учредило общественное движение «Закон и порядок», которое нашло «реальные рычаги быстрого и эффективного решения бытовых проблем».

Новоуральцы утверждают, что помощник депутата устраивает беспредел с августа: «Господа, это не фейк. Это наш реальный пример допуска к власти быдла. Весь август (может, и раньше) был пиар, т.к. он продвигался сам в депутаты. В нашем паблике ВК постоянно от его лица мат и оскорбления в сторону простых жителей. Почитайте посты в паблике и уже оговоренном выше “Подслушано”. Вот, видимо, нет никакой управы. Про УЖК “Новоуральская” отдельная история, т.к. являются монополистами в городе и творят, что хотят».

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