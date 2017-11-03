ФАС высоко оценила конкуренцию в Омской области

Источник: РИА "Новости"

Омской области удалось внедрить федеральные стандарты, что позволило подняться с 32 места в Топ-10.

Итогом внедрения стандарта должно стать создание в Омской области конкурентной среды, которая «подстегнет» предпринимателей к новым вложениям и улучшению качества жизни населения.