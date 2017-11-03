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07:56 (мск), источник: СуперОмск

ФАС высоко оценила конкуренцию в Омской области

Регион вошел в первую десятку рейтинга Федеральной антимонопольной службы по развитию конкуренции в 2016 году.

Источник: РИА "Новости"

Омской области удалось внедрить федеральные стандарты, что позволило подняться с 32 места в Топ-10.

Итогом внедрения стандарта должно стать создание в Омской области конкурентной среды, которая «подстегнет» предпринимателей к новым вложениям и улучшению качества жизни населения.

В правительстве Омской области заявили, что сами предприниматели выступают с предложениями по развитию конкуренции на внешних товарных рынках.

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