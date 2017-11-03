Андрей Тарасенко примет участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию

Как сообщили в администрации края, в повестке дня — вопросы финансового характера, в частности о реструктуризации задолженности бюджетов субъектов РФ по бюджетным кредитам, о предоставлении регионам дотаций и грантов из федерального бюджета и другие.
Справочно: Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, координации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления при подготовке и реализации документов стратегического (в территориальном разрезе) и территориального планирования РФ, а также иных механизмов регионального развития в целях устойчивого развития территории РФ.