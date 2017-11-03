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08:01 (мск), источник: Вести Приморье

Андрей Тарасенко примет участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак проведет заседание Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в пятницу, 3 ноября, в Москве. В работе комиссии примет участие временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в администрации края, в повестке дня — вопросы финансового характера, в частности о реструктуризации задолженности бюджетов субъектов РФ по бюджетным кредитам, о предоставлении регионам дотаций и грантов из федерального бюджета и другие.

Справочно: Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, координации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления при подготовке и реализации документов стратегического (в территориальном разрезе) и территориального планирования РФ, а также иных механизмов регионального развития в целях устойчивого развития территории РФ.

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