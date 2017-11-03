Кобяков и Мирзиёев обсудили подготовку визита Лукашенко в Узбекистан

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подготовку визита главы государства Александра Лукашенко в Ташкент, сообщила пресс-служба правительства Беларуси.

Андрей Кобяков находится с двухдневным рабочим визитом в Узбекистане.

«Руководитель правительства Беларуси и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня на встрече в Ташкенте обсудили расширение белорусско-узбекского сотрудничества в различных сферах», — говорится в сообщении.

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Речь шла и об организации очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии в Минске. Дата будет дополнительно согласована. Межправкомиссия утвердит «дорожную карту торгово-экономического сотрудничества, подготовка которой уже на финальной стадии. Беларусь также предложила узбекской стороне подписать новый договор о торгово-экономическом сотрудничестве.

Кобяков и Мирзиёев обсудили конкретные проекты в промышленной кооперации, привлечение инвестиций. В Узбекистане открыто представительство «Амкодора». Создано производство тракторов, в этом году из белорусских машинокомплектов уже собрано 150 единиц, и Беларусь рассчитывает на расширение этого сотрудничества.

Речь также шла о сотрудничестве в области производства медпрепаратов, о поставках лифтов для жилищного комплекса Узбекистана, поставках дорожно-строительной техники и стройматериалов.

Товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2017 году начинает восстанавливаться. За январь-август он вырос практически в два раза по сравнению аналогичным периодом 2016 года. Максимальный товарооборот между странами был зафиксирован в 2012—2013 годах.

Узбекистан принял решение об учреждении посольства страны в Минске, в ближайшее время ожидается назначение посла.