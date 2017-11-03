Кобяков и Мирзиёев обсудили подготовку визита Лукашенко в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Андрей Кобяков находится с двухдневным рабочим визитом в Узбекистане.
«Руководитель правительства Беларуси и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня на встрече в Ташкенте обсудили расширение
Речь шла и об организации очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии в Минске. Дата будет дополнительно согласована. Межправкомиссия утвердит «дорожную карту
Кобяков и Мирзиёев обсудили конкретные проекты в промышленной кооперации, привлечение инвестиций. В Узбекистане открыто представительство «Амкодора». Создано производство тракторов, в этом году из белорусских машинокомплектов уже собрано 150 единиц, и Беларусь рассчитывает на расширение этого сотрудничества.
Речь также шла о сотрудничестве в области производства медпрепаратов, о поставках лифтов для жилищного комплекса Узбекистана, поставках
Товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2017 году начинает восстанавливаться. За
Узбекистан принял решение об учреждении посольства страны в Минске, в ближайшее время ожидается назначение посла.
Белорусский лидер Александр Лукашенко встречался с президентом Узбекистана в октябре этого года в Сочи. По информации