Двух адвокатов лишили статуса в Новосибирской области

В первом случае адвокат Я. на протяжении нескольких месяцев не исполнял обязанность по отчислениям на общие нужды Адвокатской палаты, размер которых установлен ежегодными конференциями. Накопив солидную задолженность, в том числе за 2016 год, адвокат предпочел исчезнуть из поля зрения; на телефонные звонки не отвечал, на заседания квалификационной комиссии и совета не являлся. Несмотря на ранее объявленное предупреждение, свою задолженность по взносам юрист так и не погасил.

«Вторая ситуация очень тесно переплетается с темой “карманных адвокатов”, поскольку она всегда возникает именно там, где нет четкого соблюдения установленного порядка работы по назначению судебно-следственных органов», — сообщил VN.ru руководитель пресс-службы региональной Адвокатской палаты Николай Потапов.

Адвокат И. из районного центра не желал исполнять соответствующие графики и требования координатора, назначенного советом, а появлялся в правоохранительных органах и принимал на себя защиту подозреваемых и обвиняемых по собственному усмотрению. Подобная деятельность осуществлялась адвокатом систематически.

Совет, рассмотрев все представленные доказательства, пришел к выводу о наличии в действиях адвоката И. нарушений порядка оказания юридической помощи. В обоих случаях советом констатирована невозможность применения иных мер дисциплинарной ответственности, кроме как прекращение статуса адвоката.

​"Нужно соблюдать принцип единообразия дисциплинарной практики, с одной стороны, и обеспечить индивидуальный подход к каждому провинившемуся адвокату — с другой, — говорит президент Адвокатской палаты региона Андрей Жуков. — Поэтому совет не «машет шашкой» направо и налево, а внимательнейшим образом вникает в детали каждого проступка. И крайняя мера ответственности почти всегда применяется только к тем, кто уже ранее подвергался дисциплинарным взысканиям, но продолжает допускать нарушения, пусть даже не аналогичные.