Граждане готовы отметить выходной

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По данным ВЦИОМа, 43% респондентов не помнят или не знают, как называется праздник, который страна будет отмечать 4 ноября. А для большей части респондентов День народного единства — это не более чем дополнительный выходной. Завкафедрой политической психологии МГУ Елена Шестопал говорит, что для консолидации нации государство должно подпитывать подобные праздники не только мифами, «но и системой смыслов».

Для 36% граждан День народного единства стал праздником, который пробуждает в человеке «особый душевный подъем», подталкивая к тому, чтобы «задумываться о прошлом и будущем страны». Среди жителей села так отвечает 40%, следует из опроса ВЦИОМа. Но 48% граждан воспринимают 4 ноября как всего лишь «еще один дополнительный выходной день».

Особенно аполитичными оказались Москва и Санкт-Петербург. Для 60% жителей обеих столиц это выходной, а праздник — только для 25%. 16% от общего числа респондентов ВЦИОМа затрудняются ответить, праздник ли 4 ноября.

Граждане плохо понимают, что отмечают 4 ноября (праздник учрежден в 2005 году). Только 12% опрошенных знают его точное название — День народного единства. Чаще всего люди уверены, что это «день единства» (13%). 8% готовы праздновать день независимости России. Для 4% уже сейчас будет отмечаться день Конституции. Есть те, кто считает, что Россия отмечает «день освобождения от поляков» (1% при статистической погрешности опросов 2,5%). 2% респондентов считает, что с 7 на 4 ноября перенесена годовщина Октябрьской революции.

В целом же 43% респондентов не помнят или не знают, как называется праздник 4 ноября.

Этот показатель постоянно колеблется. В 2008-м тех, кто «не помнит — не знает», было 48%, а год спустя их стало больше — 52%.

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По данным ВЦИОМа, 79% респондентов считают «важным» отмечать праздники наподобие Дня народного единства. Для 16% этот ритуал «не важен». Еще 5% затрудняются с ответом. «В этом есть некий парадокс, — пояснил “Ъ” глава департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов.— Люди признают безусловную важность государственных праздников, но когда речь заходит о личном участии, рассматривают их как дополнительный день отдыха, а не как сеанс приобщения к истории и духу патриотизма».

Социолог полагает, что совершенно не обязательно всем россиянам «выходить на праздничные шествия и митинги, ходить на парады и народные гуляния». «В советские времена не бывало госпраздников без семейных застолий, — напоминает господин Львов.— Радость человеческого общения не может быть заменена официальной риторикой».



В честь Дня народного единства в этом году пройдет митинг-концерт «Россия объединяет» с состязаниями физкультурников и фестивалем кухни народов. Заявителем стала Общественная палата (ОП). Заместитель секретаря ОП Александр Точенов объяснил это тем, что 4 ноября — это «праздник гражданского общества».



Завкафедрой политической психологии МГУ Елена Шестопал подчеркивает, что задача государственных праздников — «консолидировать нацию вокруг какого-либо конкретного события».

Власть должно беспокоить то, что почти половина граждан не знает точного названия праздника или воспринимает его просто как выходной.