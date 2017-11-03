К ВИЧ вырабатывают нравственный иммунитет

Как стало известно «Ъ», в Минобрнауки разразился скандал, связанный с проведением онлайн-урока по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов. Исполнители интернет-проекта отказались выполнить требования чиновников заранее согласовать ответы на вопросы пользователей, а также рекомендации «говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем» и избегать таких слов, как «презерватив». В какой форме 1 декабря пройдет традиционный урок, пока непонятно.
Всероссийский интернет-урок по профилактике ВИЧ, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря, проводится по заказу Министерства образования и науки с 2015 года. В 2016-м глава Минобрнауки Ольга Васильева в преддверии акции отмечала, что вопросы противодействия распространению ВИЧ-инфекции среди детей и подростков с учетом осложненной эпидемиологической ситуации традиционно находятся в фокусе пристального внимания Минобрнауки и занимают важнейшее место в комплексе мер по сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи. А «использование в профилактических мероприятиях образовательных учреждений таких инновационных методов, как открытый интернет-урок, поможет более эффективно справляться с существующей проблемой», приводит позицию министерства издание «Известия».
2 ноября рабочее совещание по подготовке к очередному интернет-уроку провела заместитель директора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Лариса Фальковская. «Впервые в жизни совещание в Минобрнауки закончилось скандалом по моей вине: я отказался писать тексты ответов участникам открытого онлайн-урока по профилактике ВИЧ», — рассказывает руководитель группы некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере образования и смежных областях, «Центр современных образовательных технологий» Сергей Буланов (исполнитель проекта открытого урока).
По его словам, чиновники посчитали «недопустимым» к употреблению слово «презерватив», после чего совещание было остановлено.
Исполнители проекта предложили чиновникам отказаться от практики использования в видеоуроке заранее подготовленных ответов и провести обсуждение вопросов профилактики в игровой форме, например устроив баттл между студенческими командами из двух регионов. «Но нам рекомендовали говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем», — посетовал Сергей Буланов. Он добавил, что «тема достаточно широко представлена в школьном образовании, но в настоящее время Министерство образования заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ (а это преимущественно вопросы личной гигиены) профилактикой нравственных ценностей».
Кроме того, приравнивание рисков заражения лишь к асоциальному поведению некорректно и неправильно, считает эксперт: «30% инфицированных женщин заразились от единственного в своей жизни партнера — можем ли мы их упрекнуть в асоциальном поведении? ВИЧ-положительные подростки, которые заражены с рождения, — не асоциальный образ жизни».
Сейчас в России доминирует точка зрения, согласно которой о сексе детям лучше не рассказывать, считает глава Федерального центра СПИДа Вадим Покровский: «Это одна из причин, почему у нас ВИЧ распространяется так масштабно». По его словам, к 15 годам до 20% девушек уже живут половой жизнью. Господин Покровский добавил, что, например, в Германии тема сексуального воспитания обязательна к изучению в школах, там в прошлом году было зафиксировано лишь 3,5 тыс. случаев инфицирования, а в РФ — более 100 тыс. «Мы видим два принципиальных подхода и два разных результата», — заключил эксперт.
В Минобрнауки «Ъ» отказались комментировать ситуацию. В Минздраве РФ о конфликте узнали от «Ъ». В ведомстве заявили, что онлайн-урок по профилактике ВИЧ является инициативой Минобрнауки: «К нам они с этим даже не заходили, не консультировались».
Работа над подготовкой открытого урока по профилактике ВИЧ-инфекции для молодежи будет продолжена, заверил «Ъ» Сергей Буланов: «Мы будем работать, в большей степени ориентируясь на экспертов Минздрава и Роспотребнадзора, нежели на заказчика (Минобрнауки.— “Ъ”)». Интернет-урок пройдет 1 декабря 2017 года.
Анна Макеева, Валерия Мишина