К ВИЧ вырабатывают нравственный иммунитет

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в Минобрнауки разразился скандал, связанный с проведением онлайн-урока по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов. Исполнители интернет-проекта отказались выполнить требования чиновников заранее согласовать ответы на вопросы пользователей, а также рекомендации «говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем» и избегать таких слов, как «презерватив». В какой форме 1 декабря пройдет традиционный урок, пока непонятно.

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Всероссийский интернет-урок по профилактике ВИЧ, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря, проводится по заказу Министерства образования и науки с 2015 года. В 2016-м глава Минобрнауки Ольга Васильева в преддверии акции отмечала, что вопросы противодействия распространению ВИЧ-инфекции среди детей и подростков с учетом осложненной эпидемиологической ситуации традиционно находятся в фокусе пристального внимания Минобрнауки и занимают важнейшее место в комплексе мер по сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи. А «использование в профилактических мероприятиях образовательных учреждений таких инновационных методов, как открытый интернет-урок, поможет более эффективно справляться с существующей проблемой», приводит позицию министерства издание «Известия».

2 ноября рабочее совещание по подготовке к очередному интернет-уроку провела заместитель директора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Лариса Фальковская. «Впервые в жизни совещание в Минобрнауки закончилось скандалом по моей вине: я отказался писать тексты ответов участникам открытого онлайн-урока по профилактике ВИЧ», — рассказывает руководитель группы некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере образования и смежных областях, «Центр современных образовательных технологий» Сергей Буланов (исполнитель проекта открытого урока).

По его словам, чиновники посчитали «недопустимым» к употреблению слово «презерватив», после чего совещание было остановлено.

Исполнители проекта предложили чиновникам отказаться от практики использования в видеоуроке заранее подготовленных ответов и провести обсуждение вопросов профилактики в игровой форме, например устроив баттл между студенческими командами из двух регионов. «Но нам рекомендовали говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем», — посетовал Сергей Буланов. Он добавил, что «тема достаточно широко представлена в школьном образовании, но в настоящее время Министерство образования заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ (а это преимущественно вопросы личной гигиены) профилактикой нравственных ценностей».

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Кроме того, приравнивание рисков заражения лишь к асоциальному поведению некорректно и неправильно, считает эксперт: «30% инфицированных женщин заразились от единственного в своей жизни партнера — можем ли мы их упрекнуть в асоциальном поведении? ВИЧ-положительные подростки, которые заражены с рождения, — не асоциальный образ жизни».