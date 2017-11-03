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08:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский депутат высмеял проект областного бюджета

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер высмеял документооборот в парламенте. По его мнению, все устроено так, чтобы усложнить работу народным избранникам, передает «Уралинформбюро».

Источник: УралИнформБюро

Вегнер остался недоволен форматом проекта областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов: документ представителям ЗакСо выдали в электронном варианте в виде «плохих фотографий», об этом народный избранник написал на своей странице в Facebook.

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«Свершилось долгожданное! Цели обозначились! Будущее прояснилось! Сейчас расскажу, как это выглядит. Программные документы выдаются на диске в коробочке. В pdf-формате. Представили уже? Ну, вот да, так все и есть. Текст, например, законопроекта — это ровно 555 отсканированных страниц. Ну, типа плохих фотографий. Без оглавления, возможности поиска или еще иных каких опций нет. Пояснительная записка еще 365 страниц. А, и самая большая радость — файл с примерно двумя с половиной тысячей страниц государственных целевых программ», — возмутился народный избранник (орфография и пунктуация автора, — прим.ред.).

По его словам, в таком формате сложно быстро найти что-то интересующее. Чтобы отыскать нужную программу, свердловским законодателям придется перелопатить 2,5 тысячи страниц «мелких буковок и циферок».

«В общем, условия, чтобы неповадно было заглядывать куда не просят, созданы. Нечем если таким дуракам как я заняться — так пусть изучают», — констатировал Вегнер (орфография и пунктуация автора, — прим.ред.).

Стоит отметить, что на изучение тысяч страниц проекта главного финансового документа в виде «плохих фотографий» у парламентариев чуть меньше двух недель. Бюджет на 2018−2019 годы будет рассмотрен депутатами 14 ноября.

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