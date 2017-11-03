Все американские консульства в России возобновили выдачу виз
Все американские консульства в России, в том числе в
Все американские консульства в России, в том числе в
Пока визы в этих трех консульствах выдаются с ограничениями: только тем гражданам, которым не нужно проходить собеседование.
«1 сентября 2017 года посольство США в Москве возобновило в ограниченном объеме проведение собеседований на неиммиграционные визы. Процесс выдачи американских виз в случаях, когда заявителям не требуется проходить собеседование, осуществляется как в посольстве США в России, так и в генконсульствах США в
Собеседование не надо проходить тем, кто уже получал американскую визу ранее и теперь подает документы на новую визу такого же типа. Есть и еще одно условие: с момента истечения срока действия предыдущей визы в США не должно пройти больше года.
Напомним, в посольстве США в Москве ранее сообщали, что приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедура была возобновлена только в столице. Таким образом посольство отреагировало на сокращение дипломатической миссии США в России. Там надеялись, что остановка выдачи неиммиграционных виз в российских регионах будет временной.