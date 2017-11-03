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08:53 (мск), источник: СуперОмск

Полежаева подала в суд на кандидата в мэры Омска

Главвврач санатория «Рассвет» Натела Полежаева подала в суд на депутата ЗС, кандидата в мэры Омска Игоря Антропенко.

Поводом для иска стало снятие медика с поста главы регионального отделения «Деловой России».

Как считает сама Полежаева, ее неправомерно лишили поста председателя совета. По ее мнению, 12 октября 2017 года на внеочередном общем собрании членов данной организации среди прочих незаконно были приняты решения о досрочном прекращении полномочий, которые достались депутату Игорю Антропенко.

По словам Полежаевой, ссылающейся на местные СМИ, собрание было проведено неправомерно — из реально состоящих из 8 человек и 1 организации, в качестве коллективного члена, не было приглашено ни одного. Однако согласно документам, решением 16 из 31 члена совета, полномочия с Полежаевой были сняты.

Сам Антропенко обвинения в свой адрес отрицает. Иск Полежаевой будет рассмотрен в ближайшее время в Центральном районном суде Омска.

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