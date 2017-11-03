За злоупотребление полномочиями в Башкирии уволили чиновника
Мужчина незаконно помог знакомой оформить дом и земельный участок.
Мужчина незаконно помог знакомой оформить дом и земельный участок.
Дюртюлинская прокуратура добилась отставки осужденного главы Маядыковского сельсовета. В силу вступил приговор за «злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщает
В сентябре 2009 года чиновник выдал знакомой подложную выписку из похозяйственной книги, которая подтверждала ее право на земельный участок стоимостью свыше 185 тыс. рублей в деревне Баргызбаш. С помощью ложной справки женщина незаконно оформила землю площадью 33 кв. м и жилой дом площадью 44 кв. м на себя.
Учитывая, что размер ущерба превысил 320 тыс. рублей, прокуратура направила в суд иск о возврате недвижимости.
Ход и результаты его рассмотрения находятся на контроле прокуратуры.