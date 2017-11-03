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08:29 (мск), источник: АиФ Уфа

За злоупотребление полномочиями в Башкирии уволили чиновника

Мужчина незаконно помог знакомой оформить дом и земельный участок.

Дюртюлинская прокуратура добилась отставки осужденного главы Маядыковского сельсовета. В силу вступил приговор за «злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В сентябре 2009 года чиновник выдал знакомой подложную выписку из похозяйственной книги, которая подтверждала ее право на земельный участок стоимостью свыше 185 тыс. рублей в деревне Баргызбаш. С помощью ложной справки женщина незаконно оформила землю площадью 33 кв. м и жилой дом площадью 44 кв. м на себя.

Из-за того, что осужденный глава сельсовета добровольно не сложил полномочия, прокурор обратился в суд с требованием о его отставке. На сессии совета чиновник уволился с занимаемой должности.

Учитывая, что размер ущерба превысил 320 тыс. рублей, прокуратура направила в суд иск о возврате недвижимости.

Ход и результаты его рассмотрения находятся на контроле прокуратуры.

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