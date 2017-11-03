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08:51 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев заявил о необходимости модернизации партии «Нур Отан»

Партии «Нур Отан» необходима модернизация, заявил Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Потому что модернизируется страна, экономика и политические силы должны тоже соответствовать этому. За прошедшие годы наша партия внесла огромный вклад в дело стабилизации положения в нашей стране, выполнения намеченных нами задач по развитию Казахстана, улучшению социального положения нашего населения», — заявил Президент на заседании политсовета партии.

Напомним, в Астане проходит расширенное заседание политического совета партии «Нур Отан». На повестке дня обсуждение итогов деятельности партии за 10 месяцев 2017 года в рамках политической, экономической и духовной модернизации страны, а также внесение изменений в состав Бюро политсовета партии.

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