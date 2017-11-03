Назарбаев заявил о необходимости модернизации партии «Нур Отан»

«Потому что модернизируется страна, экономика и политические силы должны тоже соответствовать этому. За прошедшие годы наша партия внесла огромный вклад в дело стабилизации положения в нашей стране, выполнения намеченных нами задач по развитию Казахстана, улучшению социального положения нашего населения», — заявил Президент на заседании политсовета партии.