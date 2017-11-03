Назарбаев заявил о необходимости модернизации партии «Нур Отан»
Партии «Нур Отан» необходима модернизация, заявил Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Партии «Нур Отан» необходима модернизация, заявил Глава государства Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Потому что модернизируется страна, экономика и политические силы должны тоже соответствовать этому. За прошедшие годы наша партия внесла огромный вклад в дело стабилизации положения в нашей стране, выполнения намеченных нами задач по развитию Казахстана, улучшению социального положения нашего населения», — заявил Президент на заседании политсовета партии.
Напомним, в Астане проходит расширенное заседание политического совета партии «Нур Отан». На повестке дня обсуждение итогов деятельности партии за 10 месяцев 2017 года в рамках политической, экономической и духовной модернизации страны, а также внесение изменений в состав Бюро политсовета партии.