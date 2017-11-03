Рустэм Хамитов пообещал новые помещения Дому дружбы народов Башкирии

«Я сегодня посмотрел эти 17 кабинетов. Они готовы, можно заселяться хоть завтра. Но мне кажется, что данные помещения все-таки не предназначены для постоянной работы, — сказал Рустэм Хамитов. — Там есть вентиляция, лифт, но нет окон. Поэтому как промежуточный вариант мы можем их использовать, но нужно посмотреть и другие варианты», — цитирует главу РБ его пресс-служба.