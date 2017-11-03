Рустэм Хамитов пообещал новые помещения Дому дружбы народов Башкирии
На совместном заседании Совета по укреплению межнационального согласия и Ассамблеи народов Башкортостана глава региона пообещал решить вопрос с помещением для Дома дружбы народов.
На совместном заседании Совета по укреплению межнационального согласия и Ассамблеи народов Башкортостана глава региона пообещал решить вопрос с помещением для Дома дружбы народов.
Как основной вариант Дом дружбы предлагается разместить в части помещений
«Я сегодня посмотрел эти 17 кабинетов. Они готовы, можно заселяться хоть завтра. Но мне кажется, что данные помещения
В качестве альтернативы Рустэм Хамитов предложил рассмотреть новое здание на улице Заки Валиди, а также здание возле Гостиного двора, где сейчас размещается Фонд жилищного строительства РБ.
Отметим, что на данный момент Дом дружбы народов ютится в небольшом помещении по улице Кирова. По факту большинство национальных организаций собираются там в редких случаях, а постоянно располагаются в других местах.
Руководитель региона поручил Минземимущества РБ решить вопрос до 1 июня следующего года.