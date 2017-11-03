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09:14 (мск), источник: PROUFU.ru

Рустэм Хамитов пообещал новые помещения Дому дружбы народов Башкирии

На совместном заседании Совета по укреплению межнационального согласия и Ассамблеи народов Башкортостана глава региона пообещал решить вопрос с помещением для Дома дружбы народов.

Как основной вариант Дом дружбы предлагается разместить в части помещений Конгресс-холла.

«Я сегодня посмотрел эти 17 кабинетов. Они готовы, можно заселяться хоть завтра. Но мне кажется, что данные помещения все-таки не предназначены для постоянной работы, — сказал Рустэм Хамитов. — Там есть вентиляция, лифт, но нет окон. Поэтому как промежуточный вариант мы можем их использовать, но нужно посмотреть и другие варианты», — цитирует главу РБ его пресс-служба.

В качестве альтернативы Рустэм Хамитов предложил рассмотреть новое здание на улице Заки Валиди, а также здание возле Гостиного двора, где сейчас размещается Фонд жилищного строительства РБ.

Отметим, что на данный момент Дом дружбы народов ютится в небольшом помещении по улице Кирова. По факту большинство национальных организаций собираются там в редких случаях, а постоянно располагаются в других местах.

Руководитель региона поручил Минземимущества РБ решить вопрос до 1 июня следующего года.

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