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08:51 (мск), источник: Newslab.ru

«Я еще полон сил»: Толоконский готов продолжить работу во власти и бизнесе

Бывший губернатор Красноярского края заявил, что пока не строит планов и открыт для различных предложений.

64-летний экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский не планирует в ближайшее время становиться пенсионером и намерен продолжить работать в родном Новосибирске. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Накануне Толоконский принял участие во встрече президента РФ Владимира Путина с бывшими главами регионов, которых отправили в отставку этой осенью. Президент пообещал им награды и помощь в дальнейшем трудоустройстве, чтобы они могли использовать свой потенциал, опыт и знания. Комментируя встречу, Толоконский подчеркнул, что открыт для различных предложений.

«Я еще в процессе и пока не скажу, что проявляю какую-то активность и строю планы. Правильней будет сказать, что я сейчас открыт для самых различных предложений… Я еще полон сил, не растерял способностей принимать ответственные и сложные решения, могу еще быть полезным в самых разных делах — бизнес-проектах и на государственной службе», — заявил Толоконский.

Он уточнил, что не рассматривает возможность открытия собственного бизнеса, однако полагает, что его опыт может быть задействован в руководящих органах различных компаний: «Я никогда не говорил, что могу заниматься бизнесом. Когда я говорю, что могу быть с бизнесом, я имею в виду чисто управленческие функции».

Дальнейшую свою жизнь он связывает с родным Новосибирском, где планирует вновь приступить к работе после непродолжительного отпуска. «Хоть я и получаю пенсию, но я не пенсионер», — подчеркнул Толоконский. Напомним, с 1993 по 1999 годы он был мэром Новосибирска, а с 2000 по 2010 год — губернатором Новосибирской области. Руководить Красноярским краем он начал с мая 2014 года, в отставку Толоконский ушел в конце сентября 2017 года.

Через 3 недели после этого из гонки за мэрское кресло выбыл действующий на тот момент глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Он пока никак не комментировал свои планы по поводу трудоустройства.

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