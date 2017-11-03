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08:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Правительство обнулит НДС на авиаперевозки в ДФО

До сих пор такая мера применялась только для полетов в Крым и Калининград.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 ноября, AmurMedia.

Правительство продолжает облегчать налоговый режим для внутренних авиаперелетов. Ведомства завершили согласование законопроекта об обнулении НДС на авиасообщение с Дальним Востоком. До сих пор такая мера применялась только для полетов в Крым и Калининград. Льгота будет действовать три года для роста и развития авиаперевозок в регионе. Но она недешево обойдется бюджету: объем выпадающих доходов за три года может достигнуть 8,5 млрд рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на газету «Коммерсантъ».

Правительство планирует обнулить НДС на авиасообщение с Дальневосточным федеральным округом. Соответствующий законопроект прошел согласование ведомств и внесен в правительство, рассказала руководитель дальневосточной практики KPMG Ольга Сурикова, выступая на авиационном форуме «Крылья будущего». Источники «Ъ» в авиаотрасли подтвердили, что проект получил одобрение полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Пока льгота будет действовать три года — с 2018 по 2021 год.

До сих пор обнуление НДС на авиаперевозки распространялось только на Крым и Калининград. По словам госпожи Суриковой, участвовавшей от KPMG в подготовке законопроекта, для пяти из девяти субъектов ДФО авиация является безальтернативным видом транспорта. Но развитие воздушных перевозок в регионе сдерживают высокие затраты авиакомпаний: при средней цене билета из Центральной России в ДФО 25,7 тысяч рублей в 2016 году расходы на одного пассажира составили 38 тысяч рублей. Доля непокрытых издержек перевозчиков достигает 47%. Работу авиакомпаний в регионе осложняют условия работы местных аэропортов, принимающих рейсы только в светлое время суток и не рассчитанных на прием некоторых типов самолетов. При населении 6,7 млн человек авиационный пассажиропоток внутри ДФО в 2016 году составил 1,6 млн человек, а из центральной части РФ — 2,5 млн.

Госпожа Сурикова отметила, что этот законопроект не затрагивает программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока в европейскую часть страны для молодежи и пенсионеров.

По мнению консультанта Межведомственного аналитического центра Владислава Бородулина, именно эта программа дотирования показала «самые печальные результаты». За последние три года затраты на привлеченного пассажира растут «фантастическими темпами», ее эффективность снижается в том числе из-за экономической стагнации, фиксированных тарифов и нехватки субсидий. Вчера глава Росавиации Александр Нерадько заявил: в 2018 году продолжится финансирование всех программ субсидируемых перевозок в регионах Дальнего Востока. Но выбор конкретных маршрутов будет зависеть от спроса и предложения самих авиакомпаний, заявил чиновник.

Источник «Ъ» в «Аэрофлоте» сообщил, что такая мера «будет реальной поддержкой отечественных авиакомпаний» и позволит им снизить стоимость билетов и отчасти компенсировать быстро растущие затраты на аэропортовое обслуживание. В S7 также считают обнуление НДС эффективной мерой активизации авиаперевозок, что доказано на примере перевозок в Крым.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев говорит: правительство не готово пойти на повсеместное обнуление НДС на внутренние перелеты и использует этот инструмент лишь точечно для решения социальных проблем. Логично предположить, что эта мера в будущем затронет и местные воздушные линии. Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов добавляет, что мера поможет разгрузить аэропорты Москвы и улучшить прямое сообщение между регионами.

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