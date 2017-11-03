Мэр Бердска ответил на критику замминистра ЖКХ

Второго ноября федеральный чиновник назвал «безобразной» и «дискредитирующей президентский проект» реализацию программы «Комфортная городская среда» в Бердске. Евгений Шестернин ответил, что работы еще не приняты, оплату подрядчики не получили, акты приемки работ не подписаны и «два двора будут сданы сегодня, три — завтра».

Второго ноября Бердск Новосибирской области с проверкой посетили замминистра ЖКХ и строительства РФ Андрей Чибис и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Руководители инспектировали качество реализации федерального проекта «Комфортная городская среда» на территории города.

Осмотрев ряд дворов, замминистра пришел к выводу, что исполнение проекта в Бердске находится на неудовлетворительном уровне. «Прокурорская проверка выяснит, как вы расходуете средства. Помимо того, что работа ведется безобразно, вы дискредитируете президентский проект», — заявил Андрей Чибис лично Евгению Шестернину.

«Дворы, благоустроенные в рамках приоритетного проекта, нужно переделывать! Сейчас на совещании будем отдельно обсуждать, кто понесет за это ответственность. Коллеги, категорически недопустимо принимать работу, сделанную спустя рукава! Каждый мэр, каждый министр ЖКХ лично отвечает за все работы в рамках проекта! Наказывать будем жестко», — написал Андрей Чибис на своей странице в Facebook.

Сегодня, третьего ноября, мэр Бердска прокомментировал ситуацию, рассказав о ходе реализации проекта. По словам Шестернина, он категорически не согласен с замечаниями московского чиновника, работы еще не приняты, оплату подрядчики не получили, акты приемки работ не подписаны, технических заключений нет. С этого вопроса и нужно было начинать инспекцию.

«Никто ведь не приходит на стройку дома с проверкой и не говорит «почему у вас грязь и мусор? И у нас такая же ситуация. Сейчас работы ведутся еще в пяти дворах — там нужно сделать обратную засыпку грунта. Два двора будут сданы сегодня и три — завтра», — сообщил VN.ru Евгений Шестернин.

Шестернин также уточнил, что врио губернатора Андрей Травников поставил задачу: проанализировать ошибки, чтобы не допускать их во время реализации программы в 2018 году. Также будет создана рабочая группа по вопросам дальнейшей реализации проекта. Мэр Бердска выразил сожаление, что руководитель федерального уровня, не вникнув в проблему, занимается критикой.

Стоит отметить, что из 14-ти реконструируемых дворов замечание есть только по одному. Общественная комиссия зафиксировала данную недоработку, и она будет исправлена за счет подрядчика.