Из 55 кандидатов в мэры Омска осталось 20

Таких оказалось только 20 из 55. При этом среди заявителей, получивших отказ, были и повторные участники конкурса по выборам мэра.

Официально кандидатами в мэры Омска стали:

Игорь Антропенко, директор по стратегическому развитию ООО «Основа Холдинг», депутат Законодательного собрания

Петр Бакланов, общественник

Иван Бахарев, юрисконсульт Омского музыкально-педагогического колледжа

колледжа Александр Винокуров, экс-министр природных ресурсов Омской области

природных ресурсов Омской области Валерий Зырянов, помощник руководителя компании «Декос»

Юрий Иванищев, заместитель директора ООО «МегаСтар»

Дмитрий Карев, предприниматель

Сергей Катаев

Роман Кафаров, индивидуальный предприниматель

Фридрих Мецлер, глава Калачинского района

Дмитрий Перевальский, пенсионер

Юрий Пичугин, индивидуальный предприниматель, пенсионер

Оксана Фадина, министр экономики Омской области

Сергей Фролов, и.о. мэра Омска

Сергей Хажин, пенсионер

Александр Цимбалист, экс-спикер Омского городского Совета

Омского городского Совета Валентин Чеберяк, директор МКУ «Хозяйственное управление администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района»

Виктор Чередов, предприниматель

Самат Шарипов, директор по продажам в Москве

Сергей Яковлев, предприниматель в сфере сельского хозяйства

При этом претендентам на кресло мэра, получившим отказ, предоставляется время, чтобы устранить недостатки или предоставить мотивированное возражение.