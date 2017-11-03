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08:59 (мск), источник: СуперОмск

Из 55 кандидатов в мэры Омска осталось 20

Сегодня, 3 ноября, прошел второй этап второго конкурса по выборам мэра Омска, где были зарегистрированы кандидаты, подавшие полный пакет документов.

Таких оказалось только 20 из 55. При этом среди заявителей, получивших отказ, были и повторные участники конкурса по выборам мэра.

Официально кандидатами в мэры Омска стали:

  • Игорь Антропенко, директор по стратегическому развитию ООО «Основа Холдинг», депутат Законодательного собрания
  • Петр Бакланов, общественник
  • Иван Бахарев, юрисконсульт Омского музыкально-педагогического колледжа
  • Александр Винокуров, экс-министр природных ресурсов Омской области
  • Валерий Зырянов, помощник руководителя компании «Декос»
  • Юрий Иванищев, заместитель директора ООО «МегаСтар»
  • Дмитрий Карев, предприниматель
  • Сергей Катаев
  • Роман Кафаров, индивидуальный предприниматель
  • Фридрих Мецлер, глава Калачинского района
  • Дмитрий Перевальский, пенсионер
  • Юрий Пичугин, индивидуальный предприниматель, пенсионер
  • Оксана Фадина, министр экономики Омской области
  • Сергей Фролов, и.о. мэра Омска
  • Сергей Хажин, пенсионер
  • Александр Цимбалист, экс-спикер Омского городского Совета
  • Валентин Чеберяк, директор МКУ «Хозяйственное управление администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района»
  • Виктор Чередов, предприниматель
  • Самат Шарипов, директор по продажам в Москве
  • Сергей Яковлев, предприниматель в сфере сельского хозяйства

При этом претендентам на кресло мэра, получившим отказ, предоставляется время, чтобы устранить недостатки или предоставить мотивированное возражение.

Донести недостающие документы кандидаты могут до 17:45 7 ноября, после этого будет проведено дополнительное заседание комиссии, чтобы дорегистрировать кандидатов.

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