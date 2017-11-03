Из 55 кандидатов в мэры Омска осталось 20
Сегодня, 3 ноября, прошел второй этап второго конкурса по выборам мэра Омска, где были зарегистрированы кандидаты, подавшие полный пакет документов.
Сегодня, 3 ноября, прошел второй этап второго конкурса по выборам мэра Омска, где были зарегистрированы кандидаты, подавшие полный пакет документов.
Таких оказалось только 20 из 55. При этом среди заявителей, получивших отказ, были и повторные участники конкурса по выборам мэра.
Официально кандидатами в мэры Омска стали:
При этом претендентам на кресло мэра, получившим отказ, предоставляется время, чтобы устранить недостатки или предоставить мотивированное возражение.
Донести недостающие документы кандидаты могут до 17:45 7 ноября, после этого будет проведено дополнительное заседание комиссии, чтобы дорегистрировать кандидатов.