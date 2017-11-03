Владимир Путин пообещал наградить экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина
Бывший глава региона поблагодарил президента за новую работу и обещал оказывать поддержку новому руководителю области.
Бывший глава региона поблагодарил президента за новую работу и обещал оказывать поддержку новому руководителю области.
Президент России Владимир Путин пообещал представить к государственной награде губернаторов, которые недавно ушли в отставку. В их числе и бывший глава Самарской области Николай Меркушкин.
— Каждый из вас на своём месте сделал максимум возможного для того, чтобы сохранить, стабилизировать и создать условия для дальнейшего развития регионов. Хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но и сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах, — сказал Владимир Путин.
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Затем взял слово Николай Меркушкин. Он поблагодарил президента за встречу и за возможность поработать в его команде.
— Я думаю, все мы понимаем, что для поступательного развития страны необходим баланс между опытом и молодостью, и сейчас пришли новые люди, в основном молодые. И я тоже хочу поддержать, может быть, и просить, но там, где администрация президента будет считать нужным, понятно, что вмешиваться нам не всегда будет корректно, не всегда это воспринимается, к сожалению, правильно, я так думаю, что это должно быть в
Я знаю и по Самарской области, и по Мордовии, как в целом изменилось отношение людей к своей стране, к большой и малой Родине. Это, может быть, самый главный на сегодня результат вашей работы, что люди начали гордиться тем, что они живут в стране, а не стремятся, как было
В ответ президент сказал, что все бывшие губернаторы продолжат работать в его команде, только теперь будут заниматься другой работой.
— Хочу сразу сказать, что я всегда в вашем распоряжении. Мы всегда найдём время для того, чтобы встретиться, поговорить или по региональным проблемам, или по проблемам, которыми вы будете заниматься. Здесь не будет никаких вопросов, — сказал Путин.