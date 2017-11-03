Владимир Путин пообещал наградить экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина

Источник: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пообещал представить к государственной награде губернаторов, которые недавно ушли в отставку. В их числе и бывший глава Самарской области Николай Меркушкин.

— Каждый из вас на своём месте сделал максимум возможного для того, чтобы сохранить, стабилизировать и создать условия для дальнейшего развития регионов. Хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но и сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах, — сказал Владимир Путин.

Также президент попросил экс-губернаторов оказать помощь и поддержку тем людям, которые пришли на их места.

Затем взял слово Николай Меркушкин. Он поблагодарил президента за встречу и за возможность поработать в его команде.

— Я думаю, все мы понимаем, что для поступательного развития страны необходим баланс между опытом и молодостью, и сейчас пришли новые люди, в основном молодые. И я тоже хочу поддержать, может быть, и просить, но там, где администрация президента будет считать нужным, понятно, что вмешиваться нам не всегда будет корректно, не всегда это воспринимается, к сожалению, правильно, я так думаю, что это должно быть в каких-то выработанных рамках неких правил. Если в чём-то помочь — я искренне хотел бы это делать. Даже уезжая с территории Самарской области, я сказал, что если всё будет хорошо, то я буду просто рад. Почему? Потому что — буду говорить когда-то — и мой какой-то вклад в хорошее, что сделано, есть. Мы немолодые уже все, многие из нас, которые уходят, поэтому для нас это тоже очень важно. Когда администрация определит нас более чётко, тогда мы готовы будем поддерживать и, естественно, будем учитывать мнение действующего губернатора.

Я знаю и по Самарской области, и по Мордовии, как в целом изменилось отношение людей к своей стране, к большой и малой Родине. Это, может быть, самый главный на сегодня результат вашей работы, что люди начали гордиться тем, что они живут в стране, а не стремятся, как было когда-то, любой ценой выехать куда-то и найти счастье в другом месте. Что касается самого себя, я хочу выразить вам благодарность за предоставленную возможность работать. Я готов на ниве финно-угорской тематики поработать, — сказал Меркушкин.

В ответ президент сказал, что все бывшие губернаторы продолжат работать в его команде, только теперь будут заниматься другой работой.