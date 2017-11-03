Глава УМВД Приморья генерал Афанасьев приступил к работе после отпуска
Генерал проводит рабочие встречи и участвует в заседаниях.
Генерал проводит рабочие встречи и участвует в заседаниях.
Владивосток, 3 ноября, PrimaMedia.
Начальник управления внутренних дел МВД РФ по Приморскому краю Николай Афанасьев, которому предрекали скорую отставку, вернулся из отпуска и приступил к работе в прежней должности.
Ранее в СМИ была распространена информация об отставке руководителя приморской полиции. Официально эти данные в региональном УМВД не подтвердили.
Николай Афанасьев возглавляет краевое УМВД с феврале 2013 года, он сменил на этом посту генерала Андрея Николаева. Николаев ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.
Справка: Афанасьев Николай Николаевич. Образование: высшее, Хабаровская высшая школы милиции МВД СССР. В 1996 году окончил Академию МВД РФ. Служит в правоохранительных органах с 1979 года. Карьеру начинал с должности милиционера роты
С 2004 года работал в должности Первого заместителя начальника Управления — начальника криминальной милиции УВД по Амурской области. 20 июня 2011 года приказом МВД Российской Федерации назначен на должность Первого заместителя начальника Управления — начальника полиции Управления МВД России по Амурской области. 8 февраля 2013 года Указом Президента Российской Федерации назначен на должность начальника управления МВД России по Приморскому краю.
Имеет дипломы об окончании Новосибирской средней школы милиции МВД СССР и Хабаровской высшей школы милиции МВД СССР. В 1996 году окончил Академию МВД Российской Федерации. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Звание: