Глава УМВД Приморья генерал Афанасьев приступил к работе после отпуска

Владивосток, 3 ноября, PrimaMedia.

Начальник управления внутренних дел МВД РФ по Приморскому краю Николай Афанасьев, которому предрекали скорую отставку, вернулся из отпуска и приступил к работе в прежней должности.

Генерал-майор уже проводит рабочие встречи, участвует в совещаниях и публичных мероприятиях, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее в СМИ была распространена информация об отставке руководителя приморской полиции. Официально эти данные в региональном УМВД не подтвердили.

Николай Афанасьев возглавляет краевое УМВД с феврале 2013 года, он сменил на этом посту генерала Андрея Николаева. Николаев ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.

Справка: Афанасьев Николай Николаевич. Образование: высшее, Хабаровская высшая школы милиции МВД СССР. В 1996 году окончил Академию МВД РФ. Служит в правоохранительных органах с 1979 года. Карьеру начинал с должности милиционера роты патрульно-постовой службы. С 1982 года служебная деятельность Николая Афанасьева неразрывно связана с уголовным розыском. За долгие годы работы в этом подразделении он прошел путь от оперативного сотрудника в ОВД Ленинского райисполкома г. Благовещенска до начальника управления уголовного розыска областного УВД.

С 2004 года работал в должности Первого заместителя начальника Управления — начальника криминальной милиции УВД по Амурской области. 20 июня 2011 года приказом МВД Российской Федерации назначен на должность Первого заместителя начальника Управления — начальника полиции Управления МВД России по Амурской области. 8 февраля 2013 года Указом Президента Российской Федерации назначен на должность начальника управления МВД России по Приморскому краю.