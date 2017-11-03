Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Светская хроника: дочь Хазанова Алиса пришла на вечеринку (фото)
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Обнищали, прозрели: украинцы поняли почему Янукович не хотел в ЕС
СМИ: Ведущий ток-шоу напал Бома за оскорбления РФ
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Точнее Америки» — эксперт об ударе «Великого Новгорода» по ИГ*
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Как выглядит «идеальное» женское лицо (фото)
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
СМИ: Саакашвили назвал причину свержения правительства Украины
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Теракт в Нью-Йорке
09:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Глава УМВД Приморья генерал Афанасьев приступил к работе после отпуска

Генерал проводит рабочие встречи и участвует в заседаниях.

Владивосток, 3 ноября, PrimaMedia.

Начальник управления внутренних дел МВД РФ по Приморскому краю Николай Афанасьев, которому предрекали скорую отставку, вернулся из отпуска и приступил к работе в прежней должности.

Генерал-майор уже проводит рабочие встречи, участвует в совещаниях и публичных мероприятиях, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее в СМИ была распространена информация об отставке руководителя приморской полиции. Официально эти данные в региональном УМВД не подтвердили.

Николай Афанасьев возглавляет краевое УМВД с феврале 2013 года, он сменил на этом посту генерала Андрея Николаева. Николаев ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.

Справка: Афанасьев Николай Николаевич. Образование: высшее, Хабаровская высшая школы милиции МВД СССР. В 1996 году окончил Академию МВД РФ. Служит в правоохранительных органах с 1979 года. Карьеру начинал с должности милиционера роты патрульно-постовой службы. С 1982 года служебная деятельность Николая Афанасьева неразрывно связана с уголовным розыском. За долгие годы работы в этом подразделении он прошел путь от оперативного сотрудника в ОВД Ленинского райисполкома г. Благовещенска до начальника управления уголовного розыска областного УВД.

С 2004 года работал в должности Первого заместителя начальника Управления — начальника криминальной милиции УВД по Амурской области. 20 июня 2011 года приказом МВД Российской Федерации назначен на должность Первого заместителя начальника Управления — начальника полиции Управления МВД России по Амурской области. 8 февраля 2013 года Указом Президента Российской Федерации назначен на должность начальника управления МВД России по Приморскому краю.

Имеет дипломы об окончании Новосибирской средней школы милиции МВД СССР и Хабаровской высшей школы милиции МВД СССР. В 1996 году окончил Академию МВД Российской Федерации. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Звание: генерал-майор полиции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Музыкальный вечер памяти погибших в Гражданской войне пройдет в Приморье
От этажей к кварталам: будущее растущих городов Приморья - за комплексной застройкой
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ: сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор
Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным на саммите АТЭС
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке
Названа основная причина разводов
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь