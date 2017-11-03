Владимир Жириновский снова выступает за переименование Волгограда

«И вернуть все исторические названия: Симбирск, а не Ульяновск, Вятка, а не Киров, Царицын, а не Волгоград. И так везде — улицы, площади. Памятники! Посмотрите, что сделали. В каждом городе — несколько памятников! На вокзале — обязательно, аэропорт — обязательно, центральная площадь. Улицы названы везде: имени Ленина, Ленинский проспект, Октябрьская… Вокзал у нас — Ленинградский! Что выделаете? Это Николаевский вокзал. То есть исторические названия вернуть, чтоб не было путаницы. Восстановить все, что было до Октябрьского переворота, и в учебниках истории подробно все это описать», — цитирует Владимира Жириновского информагентство «Национальная служба новостей».