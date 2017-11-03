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09:34 (мск), источник: АиФ Волгоград

Владимир Жириновский снова выступает за переименование Волгограда

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее предлагал переименовать Волгоград в Сталинград, теперь «ратует» за Царицын.

Источник: Аргументы и факты

«И вернуть все исторические названия: Симбирск, а не Ульяновск, Вятка, а не Киров, Царицын, а не Волгоград. И так везде — улицы, площади. Памятники! Посмотрите, что сделали. В каждом городе — несколько памятников! На вокзале — обязательно, аэропорт — обязательно, центральная площадь. Улицы названы везде: имени Ленина, Ленинский проспект, Октябрьская… Вокзал у нас — Ленинградский! Что выделаете? Это Николаевский вокзал. То есть исторические названия вернуть, чтоб не было путаницы. Восстановить все, что было до Октябрьского переворота, и в учебниках истории подробно все это описать», — цитирует Владимира Жириновского информагентство «Национальная служба новостей».

Напомним, что ранее он обещал, что лично переименует Волгоград в Сталинград, если выиграет в 2018 году на президентских выборах. Тогда он говорил следующее: «У Волгограда есть еще более древнее название — Царицын, но надо отдать дань уважения миллионам русских солдат, которые погибли в самой кровопролитной Сталинградской битве».

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