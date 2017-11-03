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10:39 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

ФОМ: россияне не верят, что за выдвижением Собчак стоит Кремль

Телеведущую Ксению Собчак россияне знают хорошо, но ее решение баллотироваться в президенты страны не поддерживают, показал опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Почти половина опрошенных не считают ее самостоятельной политической фигурой.

Источник: РИА "Новости"

При этом 27% респондентов полагают, что решение пойти на выборы Собчак приняла сама. И только 3% опрошенных считают, что за ее кандидатурой стоит Кремль.

По мнению 44% опрошенных за выдвижением Собчак стоят «другие политические силы» (23% затруднились с ответом).

Распространенное мнение о том, что идея выдвинуть известную телеведущую в президенты принадлежит Кремлю, в интервью Би-би-си оспаривала сама Собчак, жалуясь на «вредителей», которые пытаются «задушить» ее «в кремлевских объятиях».

Для нас было принципиальным понять, воспринимается ли решение Собчак о выдвижении в президенты как самостоятельное или как кем-то подсказанное или навязанное. Выяснили — скорее второе.
Григорий Кертман
Ведущий аналитик ФОМ

«Причем версия об авторстве Кремля популярностью не пользуется. Кого люди имеют в виду под другими политическими силами, мы не уточняли, но ясно, что речь о силах оппозиционных», — добавил он. Говоря о «других силах» люди, по словам Кертмана, возможно, имеют в виду либеральную оппозицию, олигархов, а также «Запад, условный Госдеп».

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При этом 38% опрошенных думают, что Собчак допустят до президентских выборов, 43% считают, что ее не зарегистрируют кандидатом. Остальные затруднились с ответом.

Собчак знакома 98% россиян, следует из данных ФОМ. Ее узнаваемость выше, чем у оппозиционера Алексея Навального — он известен только 55%, 46% его не знают (данные «Левада-центра» за июнь).

Всего 7% относятся к Собчак положительно, почти половина (49%) — отрицательно. Еще 40% респондентам она безразлична.

Молодые россияне (от 18 до 30 лет) лучше других относятся к телеведущей. Среди них каждый десятый позитивно воспринимает Собчак, у 51% нейтральное отношение к ней и только 35% ее не любят.

Хуже всего о Собчак думают граждане старше 65 лет, среди них у 65% отрицательное мнение о телеведущей.

О выдвижении Собчак в президенты знают 86% россиян, не в курсе лишь 12%. Большинство (70%) это решение телеведущей не поддержали. Респонденты объяснили это, в первую очередь, тем, что Собчак «не политик», «молодая и неопытная» и «ее место в шоу-бизнесе».

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Положительно к попытке Собчак выдвинуться в президенты отнеслись только 6%. Каждому пятому при этом «все равно».

Всего 5% допускают для себя возможность проголосовать за Собчак, если она все же примет участие в президентских выборах. Для 87% поддержка телеведущей исключена в принципе. Еще 5% затруднились с ответом.

Опрос ФОМ прошел 29 октября в 207 населенных пунктах, в 73 регионах России среди 3000 респондентов.

За Навального в феврале этого года были готовы проголосовать на президентских выборах 10% россиян (данные «Левада-центра»). 83% тогда сообщили социологам, что не готовы поддержать оппозиционера. Еще 6% затруднились ответить.

Октябрьский опрос «Левада-центра» показал, что Навальный получил бы 2% голосов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Собчак — меньше одного.

Власти заявляют, что Навальный не имеет права баллотироваться, так как имеет судимость по делу «Кировлеса», сам он с этим не согласен и ведет кампанию в регионах.

Собчак ранее предложила голосовать за нее тем, кто хотел бы выбрать в бюллетене на президентских выборах графу «Против всех». Каждый пятый респондент ФОМ считает, что телеведущей удастся привлечь на свою сторону голоса этих людей. По мнению 69%, у Собчак сделать это не получится. Еще 18% не смогли ответить на вопрос.

Кроме Собчак и Навального о намерении участвовать в президентских выборах уже объявили один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, один из лидеров движения «Наши» Борис Якеменко, радиоведущая Екатерина Гордон и другие. Президент Владимир Путин все еще не раскрыл свои планы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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