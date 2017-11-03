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10:08 (мск), источник: "Российская газета"

Погашена часть долга перед свердловскими адвокатами по назначению

Управление судебного департамента Свердловской области погасило долг перед адвокатами по назначению — 11,9 миллиона рублей.

Таким образом, защитники вновь принимают участие в заседаниях инстанций, но — не в следственных действиях: чуть более пяти миллионов адвокатам по-прежнему должно региональное управление МВД.

Напомним, накануне юридические специалисты начали забастовку и отказались принимать участие в уголовном судопроизводстве в порядке статей 50 и 51 УПК РФ по назначению следственных и судебных органов. Вынудило их пойти на этот шаг отсутствие денег: труд защитников бюджет не оплачивал последние шесть месяцев, и общая задолженность двух ведомств — МВД и судебного департамента — составила около 17 миллионов рублей.

«Мы долг признаем и платить не отказываемся, — заявил ранее начальник Управления судебного департамента области Олег Ножников. — Задержка выплат возникла из-за несвоевременного поступления средств из бюджета». Сегодня ведомство внесло недостающую сумму.

Пресс-атташе главка региональной полиции Валерий Горелых в свою очередь также подтвердил, что из Москвы уже поступило гарантийное письмо о выделении в ноябре текущего года средств на погашение долгов в полном объеме.

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