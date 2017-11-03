Погашена часть долга перед свердловскими адвокатами по назначению
Управление судебного департамента Свердловской области погасило долг перед адвокатами по назначению — 11,9 миллиона рублей.
Управление судебного департамента Свердловской области погасило долг перед адвокатами по назначению — 11,9 миллиона рублей.
Таким образом, защитники вновь принимают участие в заседаниях инстанций, но — не в следственных действиях: чуть более пяти миллионов адвокатам
Напомним, накануне юридические специалисты начали забастовку и отказались принимать участие в уголовном судопроизводстве в порядке статей 50 и 51 УПК РФ по назначению следственных и судебных органов. Вынудило их пойти на этот шаг отсутствие денег: труд защитников бюджет не оплачивал последние шесть месяцев, и общая задолженность двух ведомств — МВД и судебного департамента — составила около 17 миллионов рублей.
«Мы долг признаем и платить не отказываемся, — заявил ранее начальник Управления судебного департамента области Олег Ножников. — Задержка выплат возникла