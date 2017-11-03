Сенаторы поручили Facebook выявить всех увидевших российскую рекламу пользователей

«Вы чувствуете обязанность, в свою очередь, уведомлять тех людей, которые получили доступ к этому? Вы можете это сделать? И разве вы не должны это сделать?», — приводит агентство обращение демократа Джека Рида к представителю Facebook Колину Стретчу.
В свою очередь господин Стретч отметил, что такая идентификация представляет собой «существенную техническую проблему» и он не уверен в способности Facebook ее осуществить. При этом он не исключил, что это может быть возможным. Компания отказалась от комментариев агентству.
В ходе слушаний Facebook сообщил о 80 тыс. публикаций с целью влияния на общественное мнение в США, Twitter выявил 2752 учетные записи, которые принадлежали неким российским структурам, а Google обнаружил 18 каналов, которые могут быть связанны с Россией.
Вчера в российском МИДе подвели итоги состоявшихся на этой неделе в Конгрессе США слушаний с участием представителей интернет-гигантов Facebook, Twitter и Google о якобы имевшем место вмешательстве властей РФ в американские президентские выборы 2016 года. В МИДе объявили, что мероприятие «подтвердило отсутствие доказательств государственного российского вмешательства» в политические процессы в США.