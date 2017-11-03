Сенаторы поручили Facebook выявить всех увидевших российскую рекламу пользователей

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«Вы чувствуете обязанность, в свою очередь, уведомлять тех людей, которые получили доступ к этому? Вы можете это сделать? И разве вы не должны это сделать?», — приводит агентство обращение демократа Джека Рида к представителю Facebook Колину Стретчу.

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В свою очередь господин Стретч отметил, что такая идентификация представляет собой «существенную техническую проблему» и он не уверен в способности Facebook ее осуществить. При этом он не исключил, что это может быть возможным. Компания отказалась от комментариев агентству.

В ходе слушаний Facebook сообщил о 80 тыс. публикаций с целью влияния на общественное мнение в США, Twitter выявил 2752 учетные записи, которые принадлежали неким российским структурам, а Google обнаружил 18 каналов, которые могут быть связанны с Россией.