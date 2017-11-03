Андрей Травников провел открытый урок в лицее № 200

Перед Днем народного единства в школах и детских садах города и области проводятся тематические классные часы. В лицее № 200 Новосибирска побывал врио губернатора Андрей Травников. После короткой экскурсии по зданию лицея его пригласили в актовый зал, где ожидали ученики старших классов.

Андрей Травников напомнил ребятам об истории праздника, когда объединенное народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году смогло прогнать польско-литовских интервентов с территории нашего государства. Глава региона подчеркнул, что этот пример в нашей стране не единственный, и имел место даже в истории современной России.

О Путине

— Я имею в виду события 90-х годов прошлого века, когда наша страна стояла на пороге кризиса, может быть, даже дальнейшего развала. В 1991 году Советского Союза не стало, времена были непростые: повальное казнокрадство наверху, низкие доходы простых граждан, которые выживали как могли. И в этот момент, в начале 2000-х, появляется лидер, который смог сплотить вокруг себя народ — Владимир Владимирович Путин. Россия смогла избавиться от груза былых междоусобиц, отряхнулась от излишних советов извне и выбрала свой путь.

Да, путь получился не простой, и сегодня нашему Президенту иногда ставят в укор, что не все получилось. Но самое главное даже не в том, какой человек возглавил народ или страну, а то, как мы все отреагировали. Если мы способны сплотиться, то Россия и дальше будет процветать, — закончил свое выступление перед учениками Андрей Травников.

О близких

Врио губернатора предложил ребятам задать интересующие вопросы. Их не пришлось дважды просить, и очень скоро школьники стали пробиваться к микрофону. В основном старшеклассников интересовало, как не ошибиться в выборе будущей профессии, что делать, если хочешь стать политиком, во сколько лет глава региона определился с будущей профессией. Юлия из 11 класса попросила Андрея Травникова поделиться секретом тайм-менеджмента успешного человека.

— Общий совет — не жалейте себя, — ответил врио губернатора. — Успешный человек должен свою жизнь планировать достаточно гармонично и разнообразно, и обязательно выделять в своем плотном графике время для общения с родственниками, для любимого дела. Такие люди и по жизни более успешны. Но даже к личному времени нужно относиться со всей строгостью. Например, в выходные мне, как и любому человеку, хочется подольше поваляться в постели. Но заставляю себя, нужно съездить с сыном на склон, покататься на лыжах. Следующий день — нужно обязательно с женой сходить в театр, давно обещал. Зато потом, когда проходят выходные, начинаешь вспоминать, какие они были интересные и насыщенные, и тогда по жизни легче идти.

О ледовом дворце

Папа одной девочки, который тоже пришел на открытый урок, поинтересовался, любит ли Андрей Травников хоккей, и будет ли в нашем городе новый ледовый дворец.

— Стадион будет, — сказал глава области. — Я выражал недовольство в связи с тем, что было потеряно время на реализацию этого проекта на территории, которая не была поддержана городским советом Новосибирска. Нам сейчас придется начинать заново, подбирать площадки, проводить общественное обсуждение. Но стадион обязательно будет, пусть даже с поджатыми сроками. Если Новосибирск хочет получить право провести чемпионат мира в 2023 году, то мы должны определиться до марта-апреля 2018 года.

Преподаватель Сергей Шипилин поинтересовался, в каком культурном месте нашего города успел побывать врио губернатора, что ему больше всего понравилось.