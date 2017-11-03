Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Светская хроника: дочь Хазанова Алиса пришла на вечеринку (фото)
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Почему Регина Дубовицкая пропала со всех эфиров
Из аптек изымут леденцы от боли в горле
СМИ: в Киеве заявили, что Турция может создать страну в Крыму
Лидер Ирана предложил Путину изолировать США
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12100 лет Октябрьской революции
10:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Мэр Владивостока подал в отставку

Временно отстраненный от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев подал в отставку, сообщает «Deita. ru». Об этом экс-мэр Владивостока сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. «18 мая 2008 года я был избран главой Владивостока и проработал на этом посту…

Источник: ДЕЙТА

Временно отстраненный от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев подал в отставку, сообщает «Deita.ru».

Об этом экс-мэр Владивостока сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«18 мая 2008 года я был избран главой Владивостока и проработал на этом посту фактически восемь лет. Эти восемь лет стали для Владивостока переломным этапом развития. Сейчас я обращаюсь ко всем жителям города, особенно к тем, кто за меня голосовал, поддерживал и поддерживает меня в этот трудный период моей жизни.

Оценку тому, каким Владивосток был и каким он стал за эти восемь лет моего руководства, горожане и гости города могут сделать сами. Но для меня являются главными два момента: в 2008 году, когда я только был избран на должность, Владимир Путин сказал, что город серый, грязный и неухоженный, а через восемь лет на саммите ВЭФ в сентябре прошлого года он отметил какой Владивосток стал красивый и привлекательный.

До 2009 года население Владивостока уменьшалось на протяжении более чем двадцати лет, а за эти восемь лет оно выросло на 30 тысяч человек. Недавно открылся 25-й по счету детский сад, построенный за этот же период, а с учетом реконструированных и возвращенных муниципалитету детских садов было создано более 11 тысяч мест для юных владивостокцев, что равнозначно 50-ти детским садам. Такие же или похожие достижения есть практически в каждой отрасли города.

Благодаря решению президента РФ Владимира Владимировича Путина, город получил возможность принять саммит АТЭС в 2012 году. Во время подготовки к форуму у нас появились сразу три моста, о которых мечтали ещё с момента основания города, множество дорожных развязок, новые набережные, скверы и даже целый университет. Мы с моей командой, в свою очередь, делали всё, чтобы Владивосток был «жемчужиной Дальнего Востока» и нам в итоге это удалось, несмотря на то, что сейчас меня пытаются за это судить. Мы продолжили работу и после проведения Саммита АТЭС, в том числе в рамках тех механизмов развития, которые были созданы для нашего региона. Я благодарен жителям Владивостока за то, что в 2013 году вы повторно поддержали меня на выборах, обеспечив мне 59,45% поддержки. Надеюсь, что оправдал ваше доверие.

К сожалению, полтора года назад я был арестован по надуманным обвинениям, которые по-прежнему ничем не подтверждены. Всё это время мы рассказывали вам об абсурде, несправедливости и предвзятости, с которыми пришлось столкнуться. И всё это время я чувствовал вашу поддержку! Для меня не осталось сомнений в том, что вы были готовы пройти этот путь со мной до конца. Но я всегда был искренен и останусь таковым. Сегодня я принял для себя решение о досрочном сложении полномочий главы Владивостока.

Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент — это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей.
Игорь Пушкарев
мэр Владивостока

Принимая это решение, для меня было важно осознавать, что в Приморском крае наконец появился грамотный и ответственный руководитель, с приходом которого есть шанс на качественное развитие региона. Я лично знаком с Андреем Владимировичем Тарасенко и благодарен ему за сохранение преемственности в Администрации Владивостока и его позицию. В органах городского управления за эти теперь уже девять лет сформировалась грамотная, эффективная команда, многие члены которой, насколько мне известно, готовы продолжать трудиться на благо города.

Так сложилось, что в новейшей истории г. Владивостока все его руководители уходили с должности так или иначе со скандалами или уголовными делами. Может создаться такое ощущение, что у Владивостока такая карма — не везёт ему с градоначальниками. Однако, как бы сейчас это парадоксально ни звучало, я намерен прекратить эту тенденцию. Я не только не брал у города ни копейки — моя семья пожертвовала Владивостоку почти 1 миллиард рублей. И мое отношение к городу проявлялось во всем — даже предъявленное мне абсурдное обвинение в получении взятки в виде использования личного транспорта и водителей моей семьи вместо положенного мне по должности, указывает не на мою вину, а на то, что я не тратил ни копейки бюджетных денег на эти цели.

Я ни в чем не виноват и я докажу это! Докажу, потому что это чрезвычайно важно не только для меня и моей семьи, но и для будущего города в целом, для веры горожан в честную, порядочную и работающую на благо города местную власть.

В завершение я хочу ещё раз поблагодарить всех жителей Владивостока и Приморья за поддержку и закрыть этот этап в своей жизни.

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!, — пишет Игорь Пушкарев.

Дмитрий Санников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы
В России стартовали продажи iPhone X
СМИ сообщили о скандале в Минобрнауки из-за слова «презерватив»
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь