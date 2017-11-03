Армия Беларуси собирается отказаться от шапок-ушанок

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 окт — Sputnik. В Вооруженных силах Беларуси планируется усовершенствовать боевую форму одежды, сообщило ведомственное издание Министерства обороны газета «Во славу Родины».

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«С декабря 2017 года запланировано проведение в войсках опытной эксплуатации новых образцов зимних курток из хлопчатобумажной (смесовой) ткани с текстильным воротником», — цитирует издание начальника 1-го отдела вещевого управления Минобороны полковника Сергея Шведа.

По его словам, на зимних куртках больше не будет воротника из искусственного меха, его заменили стойкой из флиса, также будет съемный легкий утеплитель. Кроме того, при зимней боевой форме одежды вместо шапки-ушанки предусматривается ношение шапки вязаной защитного цвета.

Он также отметил, что дополнительно могут быть введены полушерстяной джемпер оливкового цвета и зимние ботинки юфтевые с высокими берцами.

По словам Шведа, с августа 2017 года используются новые образцы фуражек из хлопчатобумажной ткани камуфлированного цвета и летних камуфляжных костюмов не только новой конструкции, но и из новой ткани, прошедшей опытную эксплуатацию в 2016 году.