Арипов: на пространстве СНГ необходимо создать зону свободной торговли

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Узбекистан намерен придать новую динамику своему участию в деятельности СНГ и уделит внимание формированию зоны свободной торговли на пространстве Содружества, заявил в пятницу премьер-министр республики Абдулла Арипов.

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Заседание совета глав правительств стран СНГ проходит в пятницу в Ташкенте, его участники планируют рассмотреть 19 вопросов в экономической, финансовой и политической сферах. Заседание проводится в столице Узбекистана впервые.

«Узбекская сторона намерена придать качественно новую динамику своему участию в деятельности СНГ по целому ряду направлений», — заявил Арипов в ходе заседания в широком составе. По его словам, речь, прежде всего, идет о взаимодействии в сфере торговли, инвестиций, транспорта, туризма образования, науки и области безопасности.

Арипов предложил участникам заседания уделить внимание формированию полноценной зоны свободной торговли на пространстве СНГ, что должно обеспечить благоприятные условия для расширения взаимной торговли, ввода новых производств и создания дополнительных рабочих мест.