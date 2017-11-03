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10:45 (мск), источник: Sputnik

Арипов: на пространстве СНГ необходимо создать зону свободной торговли

Арипов предложил участникам заседания Совета глав правительств стран СНГ уделить внимание формированию полноценной зоны свободной торговли на пространстве СНГ, что должно обеспечить благоприятные условия для расширения взаимной торговли и ввода новых производств.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Узбекистан намерен придать новую динамику своему участию в деятельности СНГ и уделит внимание формированию зоны свободной торговли на пространстве Содружества, заявил в пятницу премьер-министр республики Абдулла Арипов.

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Заседание совета глав правительств стран СНГ проходит в пятницу в Ташкенте, его участники планируют рассмотреть 19 вопросов в экономической, финансовой и политической сферах. Заседание проводится в столице Узбекистана впервые.

«Узбекская сторона намерена придать качественно новую динамику своему участию в деятельности СНГ по целому ряду направлений», — заявил Арипов в ходе заседания в широком составе. По его словам, речь, прежде всего, идет о взаимодействии в сфере торговли, инвестиций, транспорта, туризма образования, науки и области безопасности.

Арипов предложил участникам заседания уделить внимание формированию полноценной зоны свободной торговли на пространстве СНГ, что должно обеспечить благоприятные условия для расширения взаимной торговли, ввода новых производств и создания дополнительных рабочих мест.

«Узбекистан традиционно рассматривает Содружество как уникальную и эффективную платформу для открытого и доверительного обмена мнениями по широкому спектру актуальных вопросов и выработке по ним взаимоприемлемых подходов и скоординированных мер», — отметил Арипов.

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