Обвиняемый во взятках мэр Владивостока подал в отставку

Источник: РИА "Новости"

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который содержится в СИЗО «Матросская тишина», подал в отставку. Об этом РБК сообщил и.о. мэра города Андрей Литвинов. Пушкареву вменяют получение взяток на 75 млн руб, превышение должностных полномочий и коммерческий подкуп. Вину он не признает.

«Заявление от Игоря Сергеевича о досрочной отставке поступило. Исполнением обязанностей главы города уже занимался я как его первый заместитель. А теперь в связи с отставкой будет запущена процедура по избранию нового главы горадминистрации», — сказал РБК Литвинов.

Сегодня я принял для себя решение о досрочном сложении полномочий главы Владивостока. Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей. Игорь Пушкарев

В своем аккаунте в Facebook Пушкарев назвал обвинения в свой адрес «надуманными и ничем не подтвержденными», а также пожаловался на «абсурд, несправедливость и предвзятость». «Мы с моей командой, в свою очередь, делали всё, чтобы Владивосток был “жемчужиной Дальнего Востока” и нам в итоге это удалось, несмотря на то, что сейчас меня пытаются за это судить», — говорится в заявлении от имени экс-мэра.

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Уголовное дело против Пушкарева СКР возбудил в июне 2016 года; мэр был задержан. В администрации города, местных предприятиях и загородном доме Пушкарева тогда прошли обыски. Ущерб от действий мэра ФСБ тогда оценивала в 160 млн руб.

В октябре этого года расследование было завершено.

С 2008 по 2015 Пушкарев получил взятки на общую сумму в 75 млн рублей, сообщила Генпрокуратура.

За эти деньги он обеспечивал победу муниципального предприятия «Дороги Владивостока» в конкурсах на строительство дорог и препятствовал участию в тендерах других организаций, следует из обвинительного заключения. В итоге с МУП «Дороги Владивостока» мэрия заключила контракты на 1,2 млрд рублей. В обмен на покровительство «Дороги Владивостока» также были обязаны по завышенной цене закупать материалы у группы компаний «Востокцемент», которую контролировала семья Пушкарева.

«В результате деятельности названных лиц близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний группы дивиденды в размере 471,7 млн рублей», — говорилось в сообщении Генпрокуратуры. Муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» был причинен ущерб на 143,6 млн руб.

Пушкареву вменяется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и коммерческий подкуп.

Гендиректора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и гендиректора АО «Востокцемент» Андрея Пушкарева (брата экс-мэра) обвиняют в даче взятки, использовании подложных документов и злоупотреблении полномочиями.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 20 октября; материалы дела были направлены в Верховный суд России для определения территориальной подсудности.