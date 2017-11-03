Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Корнилов о перестановках на ТВ: Ковтуна больше не позовут
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Бывший главбух создала бренд, принесший ей 78 млн руб. за год
Умер пасынок Эльдара Рязанова
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Прохор Шаляпин поведал об отношениях с Копенкиной - СМИ
35-летняя Собчак опубликовала семейное фото - СМИ
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
11:18 (мск), источник: РБК

Обвиняемый во взятках мэр Владивостока подал в отставку

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, которому вменяются взятки на 75 млн руб, коммерческий подкуп и превышение полномочий, подал в отставку. Ранее он был временно отстранен от должности решением суда.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который содержится в СИЗО «Матросская тишина», подал в отставку. Об этом РБК сообщил и.о. мэра города Андрей Литвинов. Пушкареву вменяют получение взяток на 75 млн руб, превышение должностных полномочий и коммерческий подкуп. Вину он не признает.

«Заявление от Игоря Сергеевича о досрочной отставке поступило. Исполнением обязанностей главы города уже занимался я как его первый заместитель. А теперь в связи с отставкой будет запущена процедура по избранию нового главы горадминистрации», — сказал РБК Литвинов.

Сегодня я принял для себя решение о досрочном сложении полномочий главы Владивостока. Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей.
Игорь Пушкарев

В своем аккаунте в Facebook Пушкарев назвал обвинения в свой адрес «надуманными и ничем не подтвержденными», а также пожаловался на «абсурд, несправедливость и предвзятость». «Мы с моей командой, в свою очередь, делали всё, чтобы Владивосток был “жемчужиной Дальнего Востока” и нам в итоге это удалось, несмотря на то, что сейчас меня пытаются за это судить», — говорится в заявлении от имени экс-мэра.

Читайте также
Бывшего замглавы ФСИН задержали по подозрению во взятках на 110 млн руб

Уголовное дело против Пушкарева СКР возбудил в июне 2016 года; мэр был задержан. В администрации города, местных предприятиях и загородном доме Пушкарева тогда прошли обыски. Ущерб от действий мэра ФСБ тогда оценивала в 160 млн руб.

В октябре этого года расследование было завершено.

С 2008 по 2015 Пушкарев получил взятки на общую сумму в 75 млн рублей, сообщила Генпрокуратура.

За эти деньги он обеспечивал победу муниципального предприятия «Дороги Владивостока» в конкурсах на строительство дорог и препятствовал участию в тендерах других организаций, следует из обвинительного заключения. В итоге с МУП «Дороги Владивостока» мэрия заключила контракты на 1,2 млрд рублей. В обмен на покровительство «Дороги Владивостока» также были обязаны по завышенной цене закупать материалы у группы компаний «Востокцемент», которую контролировала семья Пушкарева.

«В результате деятельности названных лиц близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний группы дивиденды в размере 471,7 млн рублей», — говорилось в сообщении Генпрокуратуры. Муниципальному предприятию «Дороги Владивостока» был причинен ущерб на 143,6 млн руб.

Пушкареву вменяется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и коммерческий подкуп. 

Гендиректора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и гендиректора АО «Востокцемент» Андрея Пушкарева (брата экс-мэра) обвиняют в даче взятки, использовании подложных документов и злоупотреблении полномочиями.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 20 октября; материалы дела были направлены в Верховный суд России для определения территориальной подсудности.

Пушкарев возглавлял горадминистрацию с 2008 года. 9 марта он решением Басманного суда был временно отстранен с должности мэра, апелляция оставила это решение в силе.

Экс-мэру Владивостока предъявлен иск на 614 миллионов рублей
Во время загрузки произошла ошибка.
29 августа© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Кадыров отреагировал на убийство на Украине Амины Окуевой
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
СМИ сообщили о скандале в Минобрнауки из-за слова «презерватив»
В России стартовали продажи iPhone X
Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы
Спорт
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь