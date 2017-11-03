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11:00 (мск), источник: Zakon.kz

Назарбаев о ситуации с RBK банком: Воры будут сидеть там, где они должны сидеть

Заставим их вернуть деньги, постараемся стабилизировать работу этого банка — Глава государства.

Источник: Zakon.kz

На расширенном заседании политического совета партии «Нур Отан» Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал ситуацию вокруг банка RBK, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент национальной Лиги потребителей Светлана Романовская обратилась к Главе государства с вопросами насчет ситуации вокруг банка.

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«В течение двух месяцев заблокированы карточки, не выплачиваются заработные платы, стипендии студентам. Нацбанк с июня, глядя на это все, не принимает никаких мер. Я, как член партии, не могу молчать. Помню, как вы помогли ипотечникам, с праворульками разрешили споры», — сказала она.

В ответ на это Глава государства отметил, что в курсе проблем банка и считает, что причиной их возникновения стало «воровство со стороны акционеров для финансирования своих людей».

«Я эту проблему хорошо знаю, и что там происходит — знаю. Это тот же вопрос воровства со стороны акционеров для финансирования своих людей, и так далее. Мы всех приведем в чувство, акционеров. Воры будут сидеть там, где они должны сидеть. Заставим их вернуть деньги, постараемся стабилизировать работу этого банка. Акционеры, и особенно физлица смогут получить свои средства. Сейчас правительство активно работает с Нацбанком. Вопрос в том, что RBK будет сохраняться», — заявил он.

Ксения Давыдова, Астана.

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