Назарбаев о ситуации с RBK банком: Воры будут сидеть там, где они должны сидеть

«В течение двух месяцев заблокированы карточки, не выплачиваются заработные платы, стипендии студентам. Нацбанк с июня, глядя на это все, не принимает никаких мер. Я, как член партии, не могу молчать. Помню, как вы помогли ипотечникам, с праворульками разрешили споры», — сказала она.

В ответ на это Глава государства отметил, что в курсе проблем банка и считает, что причиной их возникновения стало «воровство со стороны акционеров для финансирования своих людей».

«Я эту проблему хорошо знаю, и что там происходит — знаю. Это тот же вопрос воровства со стороны акционеров для финансирования своих людей, и так далее. Мы всех приведем в чувство, акционеров. Воры будут сидеть там, где они должны сидеть. Заставим их вернуть деньги, постараемся стабилизировать работу этого банка. Акционеры, и особенно физлица смогут получить свои средства. Сейчас правительство активно работает с Нацбанком. Вопрос в том, что RBK будет сохраняться», — заявил он.