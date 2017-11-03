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11:19 (мск), источник: Nakanune.ru

Один из кандидатов на пост министра экономики Свердловской области озвучил свою «программу»

Депутат Екатеринбургской городской думы Илья Лобов, который собирается участвовать в открытом конкурсе на должность министра экономики Свердловской области, озвучил свою «программу». Он рассказал, чем, в его понимании, должен заниматься чиновник.

«В моем понимании министр не является «небожителем». Это человек, который обязан принимать решения, основываясь на своих компетенциях и знании региона, полученного опытным путем: своими ногами, глазами, руками и пр. Знания, полученные из отчетов, хороши лишь когда они сходятся с твоим собственным ощущением происходящего. Если это не так, то жди беды. Поиск «узких мест» в процессах — одно из направлений операционного менеджмента, — написал Илья Лобов в своем Facebook.

В качестве примера он привел случай из Октябрьского района, где ветки от распиленного дерева не могли убрать несколько месяцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

«И таких примеров сотни и даже тысячи. Нет регламента взаимодействия участников процесса со сроками и ответственными. В моем представлении чиновник в первую очередь (как бюрократ в хорошем смысле этого слова) должен разработать порядок действий (не должностную инструкцию) служащих меду собой, с населением и внешними отделами и организациями. Тогда всем будет ясно что делать, когда делать, какие есть ресурсы и кто пользуется результатом твоих трудов. Я, заявляя свою кандидатуру на должность министра экономики СО, буду делать упор на:

1. прозрачность и простоту (от слов «понятно как») взаимодействия служб;.

2. на исключение повторяющейся работы;.

3. на сокращение функций и работ, результатами которых никто не пользуется, — добавил Лобов.

Напомним, на этой неделе в правительстве Свердловской области были назначены еще несколько министров.

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