Один из кандидатов на пост министра экономики Свердловской области озвучил свою «программу»

«В моем понимании министр не является «небожителем». Это человек, который обязан принимать решения, основываясь на своих компетенциях и знании региона, полученного опытным путем: своими ногами, глазами, руками и пр. Знания, полученные из отчетов, хороши лишь когда они сходятся с твоим собственным ощущением происходящего. Если это не так, то жди беды. Поиск «узких мест» в процессах — одно из направлений операционного менеджмента, — написал Илья Лобов в своем Facebook.

В качестве примера он привел случай из Октябрьского района, где ветки от распиленного дерева не могли убрать несколько месяцев.

«И таких примеров сотни и даже тысячи. Нет регламента взаимодействия участников процесса со сроками и ответственными. В моем представлении чиновник в первую очередь (как бюрократ в хорошем смысле этого слова) должен разработать порядок действий (не должностную инструкцию) служащих меду собой, с населением и внешними отделами и организациями. Тогда всем будет ясно что делать, когда делать, какие есть ресурсы и кто пользуется результатом твоих трудов. Я, заявляя свою кандидатуру на должность министра экономики СО, буду делать упор на:

1. прозрачность и простоту (от слов «понятно как») взаимодействия служб;.

2. на исключение повторяющейся работы;.

3. на сокращение функций и работ, результатами которых никто не пользуется, — добавил Лобов.