Под Ростовом развернули зенитные комплексы «Тор»

По информации пресс-службы Южного военного округа, зенитчики соединения сначала проходили теоретические и практические курсы в учебном центре противовоздушной обороны сухопутных войск, начиная с июня нынешнего года. За это время они освоили основы эксплуатации и боевое применение новейших зенитно-ракетных систем «Тор-М2». На завершающем этапе обучения бойцы приняли их на вооружение и опробовали, проведя первые стыковочные стрельбы в Капустином Яру.