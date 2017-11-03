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11:55 (мск), источник: "Российская газета"

Под Ростовом развернули зенитные комплексы «Тор»

Военнослужащие зенитных ракетных подразделений 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа завершили учения и стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Они уже вернулись в Ростовскую область в место постоянной дислокации с новыми системами «Тор-М2».

По информации пресс-службы Южного военного округа, зенитчики соединения сначала проходили теоретические и практические курсы в учебном центре противовоздушной обороны сухопутных войск, начиная с июня нынешнего года. За это время они освоили основы эксплуатации и боевое применение новейших зенитно-ракетных систем «Тор-М2». На завершающем этапе обучения бойцы приняли их на вооружение и опробовали, проведя первые стыковочные стрельбы в Капустином Яру.

Всего военнослужащие израсходовали более 30 ракет, поразив при этом все мишени-имитаторы низколетящих и высокоскоростных воздушных целей типа «Саман» и «Пенсне». В Ростовскую область военнослужащие прибыли уже с новой боевой техникой.

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