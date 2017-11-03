Масимов покинул бюро политсовета партии «Нур Отан»
Председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов выведен из состава бюро политического совета партии «Нур Отан», передает корреспондент Tengrinews.kz.
Председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов выведен из состава бюро политического совета партии «Нур Отан», передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Изменения в составе политбюро по членам, когда
«Например, член бюро Карим Масимов был назначен на должность председателя КНБ. Это правоохранительная система. Согласно уставу партии не допускается совмещение работы в правоохранительной системе и членство в партии. Поэтому он был выведен из состава бюро, то есть на время исполнения работы в правоохранительных органах он не будет заниматься партийной деятельностью», — добавил Жумашев.
Напомним, Карим Масимов был назначен главой КНБ в сентябре 2016 года.