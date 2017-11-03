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11:20 (мск), источник: Tengrinews

Масимов покинул бюро политсовета партии «Нур Отан»

Председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов выведен из состава бюро политического совета партии «Нур Отан», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Изменения в составе политбюро по членам, когда какие-то члены выводятся, какие-то члены вносятся — это организационный момент в партии. Мы сегодня пользуясь случаем, что сегодня проводилось расширенное заседание политсовета вынесли на повестку дня об изменении состава политбюро, так как произошли кадровые изменения», — пояснил журналистам секретарь партии «Нур Отан» Каныбек Жумашев.

«Например, член бюро Карим Масимов был назначен на должность председателя КНБ. Это правоохранительная система. Согласно уставу партии не допускается совмещение работы в правоохранительной системе и членство в партии. Поэтому он был выведен из состава бюро, то есть на время исполнения работы в правоохранительных органах он не будет заниматься партийной деятельностью», — добавил Жумашев.

Напомним, Карим Масимов был назначен главой КНБ в сентябре 2016 года.

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