Масимов покинул бюро политсовета партии «Нур Отан»

«Изменения в составе политбюро по членам, когда какие-то члены выводятся, какие-то члены вносятся — это организационный момент в партии. Мы сегодня пользуясь случаем, что сегодня проводилось расширенное заседание политсовета вынесли на повестку дня об изменении состава политбюро, так как произошли кадровые изменения», — пояснил журналистам секретарь партии «Нур Отан» Каныбек Жумашев.

«Например, член бюро Карим Масимов был назначен на должность председателя КНБ. Это правоохранительная система. Согласно уставу партии не допускается совмещение работы в правоохранительной системе и членство в партии. Поэтому он был выведен из состава бюро, то есть на время исполнения работы в правоохранительных органах он не будет заниматься партийной деятельностью», — добавил Жумашев.