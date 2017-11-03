Еще один новый вице-губернатор назначен в Приморье
На должность врио
На должность врио
Дмитрий Братыненко будет отвечать за взаимодействие с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований края.
«Также он будет курировать департаменты внутренней, информационной и молодежной политики, международного сотрудничества и туризма», — сообщила
Справочно: Братыненко Дмитрий Федорович родился 6 октября 1971 года в Самаре. С 1989 по 1992 годы служил в вооруженных силах РФ. Окончил Самарский государственный технический университет по квалификации «инженер» по специальности «Химическая технология органических веществ».
Работал в коммерческих организациях.
С 2005 по 2007 годы — заместитель руководителя аппарата Правительства Самарской
С 2008 по 2009 годы — первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Воронежской области.
С 2009 по 2014 годы — советник Губернатора Сахалинской области, первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области, заместитель Губернатора Сахалинской
С 2015 по 2017 годы — советник генерального директора по дальневосточным проектам ОАО «Сахалинское морское пароходство».
Михаил Грач.