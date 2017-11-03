Еще один новый вице-губернатор назначен в Приморье

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Дмитрий Братыненко будет отвечать за взаимодействие с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований края.

«Также он будет курировать департаменты внутренней, информационной и молодежной политики, международного сотрудничества и туризма», — сообщила пресс-секретарь главы региона Олеся Ясевич.

Справочно: Братыненко Дмитрий Федорович родился 6 октября 1971 года в Самаре. С 1989 по 1992 годы служил в вооруженных силах РФ. Окончил Самарский государственный технический университет по квалификации «инженер» по специальности «Химическая технология органических веществ».

Работал в коммерческих организациях.

С 2005 по 2007 годы — заместитель руководителя аппарата Правительства Самарской области-руководитель департамента по организации процессов управления и административной реформы.

С 2008 по 2009 годы — первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Воронежской области.

С 2009 по 2014 годы — советник Губернатора Сахалинской области, первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области, заместитель Губернатора Сахалинской области-руководитель аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области.

С 2015 по 2017 годы — советник генерального директора по дальневосточным проектам ОАО «Сахалинское морское пароходство».