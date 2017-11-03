Меркулов объяснил, почему не пошел в мэры Омска
Глава омского отделения Сбербанка Игорь Меркулов рассказал, что впервые стать мэром Омска ему предложили еще в конце прошлого года.
Глава омского отделения Сбербанка Игорь Меркулов рассказал, что впервые стать мэром Омска ему предложили еще в конце прошлого года.
Такой вариант предложил ему тогдашний губернатор Виктор Назаров, в итоге решивший сделать ставку на выборах весной на
«Губернатор меня выслушал, спросил мое согласие на проверку персональных данных, и больше к этому вопросу мы с ним не возвращались, свой выбор он в итоге сделал», — приводит слова Меркулова vomske.ru.
Второй раз о мэрских перспективах разговаривал с Меркуловым уже временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков.
«Договорились, что на своем месте я принесу региону больше пользы», — резюмировал банкир.
Также Игорь Меркулов отметил, что не обсуждал вопрос выборов мэра Омска с главой Сбербанка Германом Грефом.