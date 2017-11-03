Меркулов объяснил, почему не пошел в мэры Омска

Такой вариант предложил ему тогдашний губернатор Виктор Назаров, в итоге решивший сделать ставку на выборах весной на вице-губернатора Станислава Гребенщикова.

«Губернатор меня выслушал, спросил мое согласие на проверку персональных данных, и больше к этому вопросу мы с ним не возвращались, свой выбор он в итоге сделал», — приводит слова Меркулова vomske.ru.

Второй раз о мэрских перспективах разговаривал с Меркуловым уже временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков.

«Договорились, что на своем месте я принесу региону больше пользы», — резюмировал банкир.