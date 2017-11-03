Алиханов отказался раздавать номер мобильного телефона инвесторам, чтобы «не свихнуться»

— Понятное дело, что я не буду раздавать вам мобильный телефон и говорить: «Если вдруг у вас какие-то проблемы, звоните мне». Потому что я просто свихнусь. Я завёл Instagram и теперь знаю, где течёт какая крыша и у кого что не так. Поэтому мне, конечно же, было бы приятнее работать с инвесторами в этом смысле, чтобы они рассказывали, где у них что не получается, но я думаю, я просто свихнусь от этого. У нас есть специальные люди, которые этим занимаются. Они просто за это получают хорошие деньги, им проще — они тратят их на психологов, — сказал Алиханов.