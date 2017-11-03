Алиханов отказался раздавать номер мобильного телефона инвесторам, чтобы «не свихнуться»
Губернатор Антон Алиханов не стал раздавать инвесторам номер своего мобильного телефона
Губернатор Антон Алиханов не стал раздавать инвесторам номер своего мобильного телефона
— Понятное дело, что я не буду раздавать вам мобильный телефон и говорить: «Если вдруг у вас
В июле чиновник завёл официальный аккаунт в Instagram. Там Антон Алиханов публикует фотографии с рабочих выездов и часто отвечает на обращения жителей. После одной из жалоб выплатили зарплату работникам субподрядных организаций, которые трудятся на стройке в «Храброво». Кроме того, в Instagram Алиханов показывал новый вид нелегальной добычи янтаря, разбирался с незаконным строительством у бастиона «Литва» и даже утверждал в должности своего заместителя.