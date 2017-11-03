Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Аваков: Украина пересмотрит закон о запрете георгиевской ленты
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Почти половина россиян не знают названия праздника 4 ноября
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Два россиянина создали бизнес, который принесет им 200 млн руб.
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«С Копенкиной мне гораздо лучше»: Прохор Шаляпин о бывшей
35-летняя Собчак опубликовала семейное фото - СМИ
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
11:38 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов отказался раздавать номер мобильного телефона инвесторам, чтобы «не свихнуться»

Губернатор Антон Алиханов не стал раздавать инвесторам номер своего мобильного телефона из-за боязни «свихнуться». Об этом глава региона заявил во время презентации области в Американской торгово-промышленной палате в Москве в пятницу, 3 ноября.

Источник: Калининград.Ru

— Понятное дело, что я не буду раздавать вам мобильный телефон и говорить: «Если вдруг у вас какие-то проблемы, звоните мне». Потому что я просто свихнусь. Я завёл Instagram и теперь знаю, где течёт какая крыша и у кого что не так. Поэтому мне, конечно же, было бы приятнее работать с инвесторами в этом смысле, чтобы они рассказывали, где у них что не получается, но я думаю, я просто свихнусь от этого. У нас есть специальные люди, которые этим занимаются. Они просто за это получают хорошие деньги, им проще — они тратят их на психологов, — сказал Алиханов.

В июле чиновник завёл официальный аккаунт в Instagram. Там Антон Алиханов публикует фотографии с рабочих выездов и часто отвечает на обращения жителей. После одной из жалоб выплатили зарплату работникам субподрядных организаций, которые трудятся на стройке в «Храброво». Кроме того, в Instagram Алиханов показывал новый вид нелегальной добычи янтаря, разбирался с незаконным строительством у бастиона «Литва» и даже утверждал в должности своего заместителя.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Алиханов: В отношении Рудникова возбудили уголовное дело по статье «Вымогат
Оргеева: Задержание Рудникова проводил следственный комитет под контролем Б
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
СМИ сообщили о скандале в Минобрнауки из-за слова «презерватив»
В России стартовали продажи iPhone X
Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы
Спорт
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь