Президент МОК в 2018 году посетит Узбекистан
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в марте 2018 года посетит Узбекистан. Об этом сообщила
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в марте 2018 года посетит Узбекистан. Об этом сообщила
Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов провел встречу с главой МОК в ходе Генеральной Ассамблеи МОК в Чехии.
В ходе встречи Ойбек Касимов пригласил Томаса Баха посетить Узбекистан. Президент МОК принял приглашение и отметил, что посетит Узбекистан в марте 2018 года после Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея).