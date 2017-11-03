Президент МОК в 2018 году посетит Узбекистан

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов провел встречу с главой МОК в ходе Генеральной Ассамблеи МОК в Чехии.

В ходе встречи Ойбек Касимов пригласил Томаса Баха посетить Узбекистан. Президент МОК принял приглашение и отметил, что посетит Узбекистан в марте 2018 года после Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея).