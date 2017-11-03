Борис Дубровский поручил продолжить реконструкцию семейного парка «Рифей»
В 2018 году КСК ожидает второй этап реконструкции.
В 2018 году КСК ожидает второй этап реконструкции.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил продолжить развитие инфраструктуры семейного парка «Рифей» — в 2018 году
«Мы продолжим развивать эту площадку, она является очень перспективной, учитывая, в каком направлении развивается город. Я вижу “Рифей” парком для семейного отдыха, и к этой цели мы будем поэтапно двигаться», — отметил Борис Дубровский.
На базе «Рифея» в ближайшее время появятся
Напомним, что по распоряжению Бориса Дубровского с конца августа 2017 года в