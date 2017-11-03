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12:06 (мск), источник: dostup1.ru

Борис Дубровский поручил продолжить реконструкцию семейного парка «Рифей»

В 2018 году КСК ожидает второй этап реконструкции.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил продолжить развитие инфраструктуры семейного парка «Рифей» — в 2018 году конно-спортивный комплекс ожидает второй этап реконструкции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Мы продолжим развивать эту площадку, она является очень перспективной, учитывая, в каком направлении развивается город. Я вижу “Рифей” парком для семейного отдыха, и к этой цели мы будем поэтапно двигаться», — отметил Борис Дубровский.

На базе «Рифея» в ближайшее время появятся воркаут-центр из 18 фигур, веревочный парк со скалодромом, 35 уличных тренажеров, теннисный корт, универсальная спортплощадка и пункт проката инвентаря. Особое внимание будет уделено благоустройству зоны тихого отдыха. Проект парка семейного отдыха развивается с привлечением средств частных инвесторов.

Источник: dostup1.ru

Напомним, что по распоряжению Бориса Дубровского с конца августа 2017 года в конно-спортивный комплекс «Рифей» можно добраться на автобусе, который следует до села Кременкуль (Сосновский район). А в сентябре в КСК открылся современный спортивный парк.

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