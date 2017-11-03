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12:08 (мск), источник: Noi.md

Чем собирается заниматься Кристина Цэрнэ после ухода из НЦБК?

Бывший заместитель директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Кристина Цэрнэ уже получила три предложения о работе, которой она может заниматься после отставки по собственному желанию, потому что власти намеревались превратить Агентство по возврату преступных активов, подчиненное возглавляемому ею учреждению, в независимый орган при Государственной налоговой инспекции.

Источник: Noi.md

Заместитель директора НЦБК заявила вчера в эфире передачи «Important» на телеканале TVC 21, что она уже получил три предложения о работе за границей на определенный срок, но пока не приняла никакого решения.

«Мне были предложены три международных трудовых договора. Речь о работе в Совете Европы, ОБСЕ и о курсах за рубежом для некоторых чиновников. Это результаты только в течение первых нескольких недель после моей отставки. Долгосрочных предложений нет, но я все еще анализирую и посмотрю, какое решение приму в итоге. По правде говоря, до прихода в НЦБК я именно этим и занималась. Тем не менее, я все еще жду предложения более стабильной работы», — отметила Цэрнэ.

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Отвечая на вопрос ведущего программы, получила ли она какое-нибудь предложение от государственного учреждения в нашей стране, она ответила, что пока таких предложений не было, но есть должности, на которые нанимают на основе конкурса, и не обязательно ждать, пока кто-то предложит вам работу.

«Поскольку я ушла из НЦБК по собственному желанию, думаю, что нет необходимости рисковать и участвовать в конкурсе, объявленном государственными учреждениями. Я знаю, что происходит, но надеюсь, что опыт, полученный в НЦБК, не испортит мою репутацию и не навредит моему имиджу», — добавила бывший заместитель директора НЦБК.

Кристина Цэрнэ заявила, что не намерена участвовать в конкурсе на должность генерального директора НЦБК, объявленного после истечения 25 октября срока полномочий Виорела Кетрару. Она сказала, что думает об этом, но после того, как ушла в отставку, об этом не может быть и речи, потому что своей отставкой она хотела передать сигнал и надеялась, что он будет правильно понят.

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